Ο Γιώργος Πατούλης για τη σχέση της Μαρίνας Σταυράκη με Τούρκο επιχειρηματία: «Μπράβο τους»

Γιώργος Πατούλης και Μαρίνα Σταυράκη υπήρξαν παντρεμένοι για 35 χρόνια και απέκτησαν ένα παιδί. Το διαζύγιό τους απασχόλησε τις κοσμικές στήλες περιοδικών, όπως και τα νέα κεφάλαια που άνοιξαν αργότερα, στα προσωπικά τους. Ο άλλοτε Περιφερειάρχης Αττικής παντρεύτηκε την Νάνσυ Κοιλού και απέκτησε μαζί της ένα παιδί που γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 και η πρώην σύζυγός του συνεχίζει τη δική της ζωή, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως βρίσκεται σε σχέση με Τούρκο επιχειρηματία.

Ο Γιώργος Πατούλης ρωτήθηκε από δημοσιογράφο της εκπομπής «Happy Day», τόσο για τον γιο του και το όνομα που επέλεξαν με τη σύζυγό του, όσο και για την Μαρίνα Σταυράκη. «Ο καθένας ακολουθεί τη ζωή του και μπράβο τους», σχολίασε ο Γιώργος Πατούλης για τη νέα σχέση της πρώην συζύγου του.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο άνδρας που έχει «κλέψει» την καρδιά της Μαρίνας Πατούλης λέγεται Bülent Özkan. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ίδιος έχει αποκτήσει δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο του, ενώ του αρέσει η καλή ζωή και αγαπάει την Ελλάδα. «Είμαι πολύ καλά, εννοείται ότι ο έρωτας ανανεώνει» είχε αναφέρει η Μαρίνα Σταυράκη.

Η Μαρίνα Σταυράκη παραμένει ενεργή στην τοπική αυτοδιοίκηση ως δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, ενώ διατηρεί και την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως στο Facebook. Για τον γιο που απέκτησε με την Νάνσυ Κοιλού, ο Γιώργος Πατούλης ανέφερε πως θα πάρει το όνομα Νίκος.

Η Μαρίνα Σταυράκη σε παλαιότερες δηλώσεις της, είχε δηλώσει σχετικά με τον πρώην σύζυγό της: «Δεν με έχει κουράσει να με ρωτάτε για τον πρώην μου. Η ζωή προχωράει. Αυτό που είναι αστείο είναι όταν με λέτε “Μαρίνα Πατούλη” και μετά μου λέτε “συγγνώμη”. Με λένε Μαρίνα Σταυράκη και εγώ προχωράω την ζωή μου. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, η ζωή προχωράει. Να αντλούμε χαρά από τις στιγμές».

«Πήραμε διαζύγιο το 2021, οπότε το 2024 ο καθένας είχε τραβήξει χωριστούς δρόμους και είχε κάνει τις επιλογές του. Ο γιος μου έμαθε αιφνιδιαστικά ότι ο πατέρας του παντρεύεται και θα αποκτήσει παιδί. Έγινε μια καλή διαχείριση από μένα. Ο Αλέξανδρος δεν γνώριζε ούτε για τον γάμο, ούτε για την εγκυμοσύνη», είχε πει η Μαρίνα Σταυράκη, τον Ιανουάριο του 2025.