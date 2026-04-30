Βάλια Χατζηθεοδώρου: Ήταν η μοναδική σχέση που έβαζα το χέρι μου στη φωτιά, έπεσα από τα σύννεφα

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου βρέθηκε καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Θέλει Λάδι» στο YouTube και μίλησε ανοιχτά για τα προσωπικά της και το κεφάλαιο «απιστία». Παραδέχτηκε πως συγχώρεσε πρώην σύντροφό της, όταν βρήκε μηνύματα με άλλη γυναίκα, επειδή αναγνώρισε το μερίδιο της δικής της ευθύνης, όπως είπε. Εξήγησε ότι έχει υπάρξει διστακτική στο να τερματίσει μια μακροχρόνια σχέση της, γιατί δεν ήθελε να πληγώσει.

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου ανέφερε: «Έχω συγχωρέσει μηνύματα που βρήκα σε σύντροφό μου. Είχα και εγώ μερίδιο ευθύνης, όχι στο γεγονός ότι έστειλε τα μηνύματα, αλλά είχα αφήσει τη σχέση οπότε το δέχτηκα κάπως έτσι. Δεν ήμουν οκ, με πλήγωσε, αλλά τον συγχώρησα. Ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος εμπιστευόμουν πολύ, ήταν η μοναδική σχέση που έβαζα το χέρι μου στη φωτιά, αλλά τελικά δεν ήταν έτσι. Έπεσα από τα σύννεφα. Μετά από αυτό τελείωσε γενικά η σχέση. Εγώ είχα αποτραβηχτεί καιρό».

Στη συνέχεια, η Βάλια Χατζηθεοδώρου περιέγραψε και μια διαφορετική εμπειρία από άλλη σχέση της, εστιάζοντας στη συμπεριφορά πρώην συντρόφου της μετά τον χωρισμό: «Από την άλλη, μου έχει τύχει πρώην σύντροφος μου να μου έχει κάνει τα χίλια μύρια και μετά να βγαίνει και να βρίζει αυτός εμένα. Και εγώ τον έβριζα βέβαια».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «Μου ρίχνω ευθύνη για κάποιες από τις σχέσεις μου. Θα έπρεπε να είχαν τελειώσει νωρίτερα. Τις κρατούσα από την συναισθηματική μου ανασφάλεια. Μπορεί να μην έδινα ας πούμε αυτό που δικαιούνταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, απλά έμενα απλά επειδή έτσι είχα μάθει. Περίμενα να μου το πει ο άλλος, το έχω κάνει σε πολλές σχέσεις μου, ειδικά σε μακροχρόνιες. Σκεφτόμουν “Πώς θα το πω” και “Δε θέλω να σε πληγώσω” με αποτέλεσμα να πιέζομαι και εγώ και η άλλη πλευρά».

«Ήμουν και τυχερή στο κομμάτι της σχέσης, γιατί είχα και πολύ καλούς ανθρώπους στη ζωή μου. Όχι όλους αλλά είχα και πολύ καλούς ανθρώπους. Τις θυμάμαι πολύ καλά τη σχέσεις μου, απλά το ότι τώρα είμαι μόνη μου συνειδητά, το είχα πολύ ανάγκη. Όσο με φόβιζε, τόσο το είχα ανάγκη να το κάνω» είπε καταληκτικά.