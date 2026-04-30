Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ζόζεφιν για Κόνι Μεταξά: Δεν μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια, κλείνουν κύκλοι και ανοίγουν νέοι

«Ανταγωνιστικότητα υπάρχει σε όλους τους χώρους, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό» προσθέτει η Ζόζεφιν στις νέες δηλώσεις της
Josephine και Κόνι Μεταξά / NDP PHOTO

Ζόζεφιν και Κόνι Μεταξά έκαναν παλαιότερα παρέα και μάλιστα είχαν καταγραφεί σε κοινές δημόσιες εξόδους. Τα τελευταία χρόνια όμως δεν μιλάνε όπως αποκάλυψε η 35χρονη τραγουδίστρια σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha. Όπως είπε, δεν έχει συμβεί κάτι που να οδήγησε σε καυγά.

Η Ζόζεφιν εξήγησε πως παρά το γεγονός πως θα ήταν θετική σε μία συνάντηση με την Κόνι Μεταξά, δεν θεωρεί ότι έπειτα από την ολοκλήρωση μίας κοινής πορείας, υπάρχουν πάντα θέματα προς συζήτηση. Η κόρη του Λευτέρη Πανταζή είχε αναφέρει στο παρελθόν πως η Ζόζεφιν την είχε κάνει «μπλοκ» στα social media, μια κίνηση που χαρακτήρισε «παιδιάστικη».  

«Ανταγωνιστικότητα υπάρχει σε όλους τους χώρους, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό. Σε έναν βαθμό είναι υγιές να υπάρχει. Πράγματα που ίσως παλιά σκεφτόμουν “γιατί μου φέρθηκε αυτός έτσι;”, αργότερα τους συγχώρησα και κατάλαβα ότι είναι κι αυτά στην καθημερινότητα να συμβαίνουν», δηλώνει η Ζόζεφιν.

«Δεν μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια με την Κόνι Μεταξά. Δεν έχει συμβεί κάτι. Κλείνουν κύκλοι, ανοίγουν κύκλοι και είναι πολύ φυσιολογικό οι άνθρωποι να θέλουν διαφορετικά πράγματα από κάποιο σημείο και μετά», επισημαίνει η τραγουδίστρια για την συνάδελφο και πρώην φίλη της.

«Γενικά δεν μου αρέσει να τσακώνομαι, δεν έχω κακίες με κανέναν. Εννοείται πως θα ήμουν θετική να βρεθούμε για έναν καφέ αλλά πιστεύω πολύ στους κύκλους. Πολλές φορές δεν έχει πια κάτι κοινό με κάποιον να συζητήσεις», πρόσθεσε καταληκτικά η Ζόζεφιν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo