Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο νοσοκομείο: Η απουσία από το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» και η φωτογραφία στο κρεβάτι

Μία περιπέτεια υγείας αντιμετωπίζει τις τελευταίες ώρες ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο με κολικούς στα νεφρά.

Ο γνωστός ηθοποιός και οικοδεσπότης της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ ενημέρωσε το μεσημέρι της Τρίτης (09.12.2025) τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο και δε θα καταφέρει να είναι συνεπής στα τηλεοπτικά του καθήκοντα.

«Όταν η μαγεία της πνευμονίας συναντάει την ψυχολογία του κολικού στα νεφρά. Σήμερα θα είμαι εκτός εκπομπής, αλλά η εκπομπή θα βγει από την όμορφη Φλώρινα κανονικά», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Παράλληλα, και ο ΣΚΑΪ θέλησε να ενημερώσει ότι στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» θα βρίσκεται εκτάκτως στη θέση του Γιάννη Τσιμιτσέλη ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στη Φλώρινα και φέρνει στο επίκεντρο ανθρώπινες ιστορίες και προβλήματα που χρονίζουν. Εκτάκτως, σήμερα από το studio, συντονίζει ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Η λίμνη Βεγορίτιδα είναι λίμνη της Μακεδονίας και η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη σε έκταση της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί πολλά περιστατικά πνιγμών, με τους ψαράδες και την τοπική κοινωνία να έχουν θορυβηθεί.

Η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου από τη Φλώρινα πριν από δύο χρόνια είχε ένα τροχαίο ατύχημα και καθηλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Μετά το ατύχημα, ξεκίνησε να παίζει τένις και πια είναι η πρώτη τενίστρια ΑΜΕΑ στην Ελλάδα.

Υγρασία, μούχλα και σημαντικές φθορές στους τοίχους – κατάλοιπα ενός σεισμού που χτύπησε την πόλη πριν λίγα χρόνια. Υπό αυτές τις συνθήκες ζουν οι φοιτητές της εστίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα προβλήματα μέσα στα κτίρια είναι πολλά, αλλά δεν σταματούν εκεί. Οι φοιτητές ζητούν στήριξη από την πολιτεία σε ό,τι αφορά και στη μετακίνησή τους προς τις σχολές, αφού, όπως μας λένε, το κόστος είναι μεγάλο χωρίς πρόβλεψη για ελάφρυνση», ανέφερε η ανακοίνωση του σταθμού του Φαλήρου.