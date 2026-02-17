Συμβαίνει τώρα:
Ο Γιώργος Αλκαίος ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δουλέψει ξανά στα μπουζούκια: «Δεν με ενδιαφέρει πλέον»

«Εξαιρετικός ο Akylas» σχολίασε σε άλλο σημείο ο Γιώργος Αλκαίος, για τον νικητή στον εθνικό τελικό της Eurovision
Ο Γιώργος Αλκαίος παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών μετά την επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης με τίτλο «Ημιυπαίθριος» και ξεκαθάρισε πως δεν ενδιαφέρεται να δουλέψει ξανά σε κάποιο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

«Αισθανόμαστε πάρα πολύ ωραία. Με αυτή την παράσταση κάναμε ένα όνειρό μας πραγματικότητα», είπε αρχικά ο Γιώργος Αλκαίος, για τη θεατρική παράσταση. Ο Ημιυπαίθριος», είναι μία πρωτότυπη κωμική παράσταση, σε κείμενο και διαλόγους του Γιώργου Αλκαίου και του Στράτου Αγιοστρατίτη και σε σκηνοθεσία του Γιώργου Αλκαίου. 

«Λίγα λόγια και πολύ μεστά: Εξαιρετικός ο Akylas. Πάμε για 5άδα-3άδα για πλάκα. Αυτό», αρκέστηκε να σχολιάσει ο τραγουδιστής για τη φετινή μας συμμετοχή στη Eurovision.

«Σε νυχτερινά μαγαζιά δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει να ξαναδουλέψω. Το έχω κάνει και δεν νομίζω ότι θα μου προσφέρει κάτι στο μέσα μου», απαντά κλείνοντας ο Γιώργος Αλκαίος στους ρεπόρτερς των ψυχαγωγικών εκπομπών.

«Ο Ημιυπαίθριος» είναι μία σύγχρονη νεοελληνική πρωτότυπη κωμωδία – φάρσα όπου έντεκα ταλαντούχοι ηθοποιοί ανεβαίνουν στη σκηνή και μετατρέπουν το χάος σε γέλιο και την καθημερινότητα σε φάρσα. Με όπλο το σουρεαλιστικό χιούμορ, τις απρόβλεπτες ανατροπές και τις σύγχρονες κοινωνικές αναφορές, η παράσταση φιλοδοξεί να μείνει αξέχαστη.

