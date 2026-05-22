Μαρία Καλλιμάνη: Συμμετείχα στην ταινία «The Riders», με τον Μπραντ Πιτ, ήταν εξαιρετική εμπειρία

Την αποκάλυψη ότι συμμετείχε στην ταινία του Έντβαρντ Μπέργκερ με τον Μπραντ Πιτ, έκανε η ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη, αναφέροντας ότι είχε και κοινές σκηνές με τον Χολιγουντιανό σταρ.

Η Μαρία Καλλιμάνη μίλησε στο περιοδικό Τύπος TV και στην Κατερίνα Θεοδωροπούλου για τη νέα εποχή της ελληνικής μυθοπλασίας και τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι εγχώριες παραγωγές. Παράλληλα, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη μεγάλη διεθνή εμπειρία που έζησε συμμετέχοντας στην ταινία «The Riders» του Έντβαρντ Μπέργκερ με τον Μπραντ Πιτ.

-Έχετε διανύσει μεγάλη πορεία και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Αισθάνεστε ότι όλη αυτή η νέα συνθήκη, όπως διαμορφώνεται στην τηλεόραση, με ταλαντούχους ανθρώπους που εισβάλλουν συνεχώς στον χώρο, είναι ένας νέος κόσμος;

Έχουν γίνει μεγάλα βήματα, όμως έχουμε ακόμα να διανύσουμε δρόμο για να πούμε ότι κάποιες δουλειές μας στέκονται επάξια δίπλα σε ξένες παραγωγές. Βλέπουμε εξαιρετικά σίριαλ στις πλατφόρμες, έχουν γίνει βήματα. Θέλουμε, όμως, περισσότερο χρόνο στις πρόβες, στα γυρίσματα… Τα χρήματα που δίνονται στις παραγωγές δεν αρκούν…

Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα, όμως είμαι αισιόδοξη γιατί βλέπουμε σειρές με ωραία σκηνοθεσία, καλό σενάριο, υπέροχες ερμηνείες. Αν υπήρχε περισσότερος χρόνος και χρήμα, θα συναγωνιζόμασταν ξένες σειρές με το «υλικό» που έχουμε, δεν μας λείπουν ούτε η έμπνευση ούτε η κατάρτιση. Στις «Άγριες Μέλισσες», που βγήκαν στον αέρα μέσα στην πανδημία, άνοιξε αυτό το κομμάτι. Λόγω του κορονοϊού και του γεγονότος ότι δεν γίνονταν δουλειές στο θέατρο, πήγαμε να δουλέψουμε στην τηλεόραση. Προσωπικά είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος.

-Πώς ήταν η εμπειρία από την ταινία με τον Μπραντ Πιτ;

Έχουμε υπογράψει ρήτρα και δεν μπορώ να αποκαλύψω πολλές λεπτομέρειες. Συμμετείχα στην ταινία του Έντβαρντ Μπέργκερ, «The Riders», με τον Μπραντ Πιτ. Ήταν εξαιρετική εμπειρία, μιλάμε για μία διεθνή παραγωγή. Ένας μικρός ρόλος, με μεγάλη αξία όμως, αφού είδα πώς είναι όλο αυτό το σκηνικό μιας τεράστιας παραγωγής, με άλλα μέσα, χρήματα…

-Είχατε κοινές σκηνές;

Ναι…