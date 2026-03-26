Ο Γιώργος Αρσενάκος και ο Γιώργος Χατζιδάκις ανακοίνωσαν την έκδοση ενός ακυκλοφόρητου έργου του Μάνου Χατζηδάκι

Ο Γιώργος Αρσενάκος και ο Γιώργος Χατζιδάκις αποκάλυψαν την επικείμενη κυκλοφορία ενός νέου δισκογραφικού project με ακυκλοφόρητα έργα του σπουδαίου Μάνου Χατζιδάκι.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και ο γιος του κορυφαίου δημιουργού έχουν σταθερή κι αγαστή συνεργασία τα τελευταία χρόνια, καθώς η Panik κάνει την παραγωγή σε μεγάλες συναυλίες – αφιερώματα στον Μάνο Χατζιδάκι, σε χώρους όπως το Ηρώδειο και τα Μέγαρα Μουσικής Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Τη συνάντηση και τα μελλοντικά σχέδια αποκάλυψε ο ίδιος ο Γιώργος Αρσενάκος, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τον Γιώργο Χατζιδάκι.

«Μαζί με τον Γιώργο Χατζιδάκι, στον κόσμο του Μάνου Χατζιδάκι – του σημαντικότερου Έλληνα συνθέτη που έδωσε παγκόσμια φωνή στη μουσική μας.

Η δημιουργική και επιτυχημένη συνεργασία μας συνεχίζεται με την έκδοση ενός ακυκλοφόρητου έργου.

View this post on Instagram A post shared by George Arsenakos (@g_arsenakos)

Δεν είναι απλώς μια μουσική έκδοση είναι η παρουσίαση ενός ανέκδοτου έργου “που πρέπει να υπάρχει”», ανέφερε ο Γιώργος Αρσενάκος στην ανακοίνωσή του.