Ο Γιώργος Καρτελιάς έπαθε έμφραγμα και έμεινε 15 μέρες στο νοσοκομείο: «Ήμουν μόνος και ένιωσα έναν πόνο στο στήθος»

Μία ξαφνική περιπέτεια υγείας αντιμετώπισε πρόσφατα ο Γιώργος Καρτελιάς που έγινε γνωστός ευρέως μέσω της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής που παρουσίαζε με την Ελίνα Παπίλα στο STAR. Ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός στα τέλη του Νοεμβρίου εισήχθη στο νοσοκομείο με πόνους στο στήθος και σίγουρος ότι έχει υποστεί έμφραγμα.

Όπως αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης (18.12.2025) μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», πλέον προσέχει περισσότερο τον εαυτό του, ενώ το ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο Γιώργος Καρτελιάς χρειάστηκε να μείνει για αρκετό χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, για έξι μέρες έδωσε μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ συνολικά παρέμεινε στο νοσοκομείο για 15 ημέρες. Εισήχθη στις 22 Νοεμβρίου και πήρε εξιτήριο στις 4 Δεκεμβρίου. Μάλιστα πλέον έχει επιστρέψει και στα ραδιοφωνικά του καθήκοντα στο Sok Fm της Χαλκίδας.

«Ήμουνα στο γραφείο, έκανα δουλειά μόνος μου και ξαφνικά ένιωσα έναν πόνο στο στήθος. Λέω μπορεί να ‘ναι μυϊκό, ίσως η καρδιά, δεν ξέρω γιατί είμαι και πρώην καπνιστής, και ένα μούδιασμα στο χέρι. Και ξαφνικά ίδρωσα. Πάω σπίτι, λέω στη γυναίκα μου “μάλλον περνάω έμφραγμα, πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο”. Μου λέει “τι εννοείς;”, της λέω “πάμε και θα δούμε”», περιέγραψε ο Γιώργος Καρτελιάς.

«Το πρόλαβα και το γέλιο ποιο είναι; Δεν έχασα τις αισθήσεις μου καθόλου, γιατί μίλαγα και με τη νοσοκόμα… και μου λέει “τι πιστεύεις ότι έχεις;”, στη συζήτηση με τους γιατρούς και τα λοιπά, της λέω “κάποιο εμφραγματάκι μάλλον περνάω”. Το πήρα λίγο στο ψηλό, στον χαβαλέ και κάναμε και πλάκα κιόλας και μου λέει “θα το πούμε εμείς”. Της λέω “με ρώτησες και σου απαντάω”», πρόσθεσε για την περιπέτειά της υγείας του.

«Όταν έχουμε πόνους περίεργους που δεν τους έχουμε ξανανιώσει, νομίζω ότι πρέπει να πάμε οπωσδήποτε ή στο νοσοκομείο ή να μιλήσουμε με το γιατρό μας να μας πει τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε», συμβούλεψε στη συνέχεια ο γνωστός παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός.

«Τώρα ήρθε η δεύτερη ευκαιρία, οπότε θα προσέχουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας… και να μην πιεζόμαστε τόσο», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

Μάλιστα, πριν από λίγα εικοσιτετράωρα δημοσίευσε και ένα βίντεο από το κρεβάτι του νοσοκομείου προκειμένου να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τις ευχές τους για «περαστικά».

«Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και το ενδιαφέρον αυτό το διάστημα. Αύριο το πρωί επιτέλους επιστρέφω φορτισμένος και με νέο update Ετοιμαστείτε!!! Θα τα πούμε όλα στο SokFM Morning Show», έγραψε σε ανάρτηση που έκανε στις 16 Δεκεμβρίου 2025.