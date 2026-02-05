Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί σποτάκι για το Super Bowl 2026 με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνεϊ

Ο Έλληνας σκηνοθέτης, Γιώργος Λάνθιμος, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ένας από τους καλύτερους σκηνοθέτες της γενιάς μας, είναι ο δημιουργός του τελευταίου διαφημιστικού για το Super Bowl 2026 στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

«Όταν έμαθα ότι ο Γιώργος Λάνθιμος θα σκηνοθετούσε το πρώτο του σποτ για το Super Bowl για τη Grubhub και με κάλεσαν να συμμετάσχω, ενθουσιάστηκα», δηλώνει ο πρωταγωνιστής, Τζορτζ Κλούνεϊ.

Ο Γιώργος Λάνθιμος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της νέας γενιάς. Η τελευταία του ταινία «Bugonia» έχει προταθεί για 4 Oscars, ενώ είναι φαβορί και για το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στα βραβεία BAFTA.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης μας εκπλήσσει συχνά με δουλειές που δεν έχουν να κάνουν αμιγώς με την μεγάλη οθόνη με το τελευταίο spot να ανήκει σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία.

«Είναι ένας από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες. Αντιμετωπίζει ένα σποτ 30 δευτερολέπτων με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει μια ταινία. Βρισκόμαστε σε ένα απίστευτο κάστρο με καταπληκτικούς ηθοποιούς. Χρησιμοποιεί τον ίδιο διευθυντή φωτογραφίας με τον οποίο γυρίζει κάθε ταινία του. Έχει μια πολύ σαφή οπτική, και αυτό φάνηκε σε όλη τη διαδικασία», ανέφερε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Το σποτ πρόκειται για ένα διαφημιστικό 30 δευτερολέπτων για τη Grubhub, με τον προκλητικό τίτλο «Grubhub Will Eat The Fees». Η διαφήμιση εκτυλίσσεται μέσα σε ένα υπερπολυτελές κάστρο, όπου μια ιδιόρρυθμη παρέα παίρνει θέση γύρω από το τραπέζι, παγιδευμένη σε μια τελετουργία αναμονής, ενώ η ατμόσφαιρα, πιστή στο ύφος του Λάνθιμου, ισορροπεί ανάμεσα στο παράλογο και το εκλεπτυσμένο.

Το δείπνο αποτελείται από delivery πιάτα. Καθώς η βραδιά κορυφώνεται με θεατρική ένταση, η ατμόσφαιρα αλλάζει δραματικά όταν φτάνει το τελευταίο πιάτο: οι χρεώσεις.

Ο χαρακτήρας του Clooney παρεμβαίνει για να διακόψει τη στιγμή, εκφωνώντας το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας: «Η Grubhub θα καλύψει τις χρεώσεις», τόσο τις χρεώσεις παράδοσης όσο και τις χρεώσεις υπηρεσίας για παραγγελίες από εστιατόρια άνω των 50 δολαρίων.

Το σποτ σηματοδοτεί ταυτόχρονα μια διπλή πρεμιέρα: είναι η πρώτη φορά που ο George Clooney εμφανίζεται σε διαφήμιση Super Bowl, στο πιο πολυσυζητημένο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς για αρκετούς λόγους ειδικά τη φετινή χρονιά.

Για τον Λάνθιμο, από την άλλη, η συνεργασία αυτή λειτουργεί σαν ακόμη μία επιβεβαίωση της διεθνούς εμβέλειάς του, μια απόδειξη ότι το ιδιοσυγκρασιακό, κινηματογραφικό του σύμπαν μπορεί να μεταφραστεί με την ίδια ένταση και ειρωνεία ακόμη και στη γλώσσα της μαζικής διαφήμισης.