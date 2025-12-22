Ο Γιώργος Παπαδόπουλος στο νοσοκομείο: Το μήνυμα που έστειλε στους θαυμαστές του μέσω του Instagram

Μία ξαφνική περιπέτεια υγείας είχε ο Γιώργος Παπαδόπουλος μία… ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο γνωστός τραγουδιστής μέσω των social media.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος μοιράστηκε το βράδυ της Κυριακής (21.12.2025) ένα βίντεο στο Instagram μέσα από το νοσοκομείο και έχοντας στο χέρι του έναν ορό. Ο νεαρός καλλιτέχνης δεν αποκάλυψε τι ακριβώς του συνέβη, ωστόσο θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στους followers του.

«Να προσέχετε τους εαυτούς σας», λέει άηχα στους διαδικτυακούς του φίλους ο Γιώργος Παπαδόπουλος, βάζοντας να ακούγεται ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι ως «χαλί».

«Δεν ήταν στα πλάνα της ημέρας, αλλά έπεσα σε εξαιρετικά χέρια. Ασκληπιείο Βούλας, Καλή δύναμη στο νοσηλευτικό προσωπικό και σε όλους του ασθενείς που νοσηλεύονται τέτοιες μέρες», έγραψε επίσης ως λεζάντα στην ανάρτησή του.

Σύμφωνα με το tlife.gr, ο Γιώργος Παπαδόπουλος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας έντονης αδιαθεσίας το βράδυ της Κυριακής, η οποία προκλήθηκε λόγω αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων. Μάλιστα, το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι στο νοσοκομείο χορηγήθηκαν βιταμίνες στον τραγουδιστή και βρίσκεται ήδη στο σπίτι του.