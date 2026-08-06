O Γιώργος Παράσχος ξανά στο νοσοκομείο για θεραπεία κατά του καρκίνου

Μαθήματα δύναμης και αισιοδοξίας παραδίδει ο ηθοποιός Γιώργος Παράσχος, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα προκειμένου να ξεκινήσει μία νέα θεραπεία κατά του καρκίνου.

Ο γνωστός καλλιτέχνης έχει μιλήσει αρκετές φορές δημοσίως για τη μεγάλη περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει, δίνοντας κουράγιο και σε άλλους ανθρώπους. Την Πέμπτη (06.08.2026) ο Γιώργος Παράσχος δημοσίευσε ένα story στο Instagram αναφέροντας ότι αρχίζει έναν νέο κύκλο θεραπειών.

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Στην ανάρτηση που έκανε εμφανίζεται χαμογελαστός να κάθεται στο κρεβάτι του νοσοκομείου

«Πάμε για νέα θεραπεία», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία του ο Γιώργος Παράσχος και χάρισε ένα μεγάλο χαμόγελο στους followers του.