Ο Γιώργος Τσαλίκης θυμήθηκε τον γάμο του με τη Δώρα Δημητροπούλου – Το βίντεο δημοσίευσε στο Instagram

Μία ανάρτηση γεμάτη χαρά και νοσταλγία έκανε ο Γιώργος Τσαλίκης στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφικό υλικό από τον γάμο του με τη σύζυγό του, Δώρα Δημητροπούλου.

Το ζευγάρι είναι μαζί περισσότερες από 2 δεκαετίες και ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Οκτώβριου του 2002. Ο Γιώργος Τσαλίκης και η σύζυγός του έχουν δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια, αποκτώντας 3 γιους, τον Βασίλη, τον Χάρη και τον Άγγελο.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε την Παρασκευή (20.03.2026) ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο συγκέντρωσε εικόνες από την ημέρα της τελετής. Μάλιστα, ως μουσική επένδυση στο βίντεο έβαλε το νέο του τραγούδι.

Μεταξύ άλλων υπήρχε και μία φωτογραφία του γνωστού τραγουδιστή να φιλάει τον αδελφό της συζύγου του, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή μετά από τροχαίο δυστύχημα. Επίσης, στο βίντεο εμφανίζονται και οι κουμπάροι του ζευγαριού, ο Λάκης Λαζόπουλος και η Μαρία Παπαπέτρος.

«Όταν ο Θεός χωράει τόση αγάπη και καλοσύνη σε έναν άνθρωπο… τότε αυτό είναι Θεού δώρο… Χρόνια πολλά Θεό ΔΩΡΑ μου. Σε αγαπάω τόσο πολύ.

Είσαι ένα δώρο στη ζωή μας. Υγεία υγεία υγεία και πολλές αμέτρητες χαρές (Προχτές το πρωί χωρίς να ξέρει ότι καταγράφω τη στιγμή, μου περιγράφει ότι το σκυλάκι μας είναι σα μωρό», είχε γράψει πρόσφατα σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσαλίκης.