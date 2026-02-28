Ο Γιώργος Τσαλίκης για τη γιορτή της συζύγου του: «Είσαι δώρο στη ζωή μας» έγραψε στην Δώρα Δημητροπούλου

Η Δώρα Δημητροπούλου έχει την ονομαστική γιορτή της και ο Γιώργος Τσαλίκης της εύχεται «χρόνια πολλά» με ένα τρυφερό μήνυμα που δημοσιοποίησε στο Instagram. Οι δυο τους μετρούν 25 χρόνια γάμου, έχοντας δημιουργήσει τη δική τους όμορφη οικογένεια δίπλα στους τρεις γιους τους, Χάρη, Άγγελο και Βασίλη.

Στο παρελθόν ο Γιώργος Τσαλίκης είχε δηλώσει για τη σύζυγό του, πως την αγαπάει περισσότερο από τα παιδιά τους. Στη φετινή γιορτή της, έγραψε λίγες λέξεις που συνοψίζουν τα συναισθήματά του για εκείνη, κάτω από μια φωτογραφία της.

«Όταν ο Θεός χωράει τόση αγάπη και καλοσύνη σε έναν άνθρωπο… τότε αυτό είναι Θεού δώρο… Χρόνια πολλά Θεό ΔΩΡΑ μου. Σε αγαπάω τόσο πολύ.

Είσαι ένα δώρο στη ζωή μας. Υγεία υγεία υγεία και πολλές αμέτρητες χαρές (Προχτές το πρωί χωρίς να ξέρει ότι καταγράφω τη στιγμή, μου περιγράφει ότι το σκυλάκι μας είναι σα μωρό», έγραψε στο μήνυμά του ο γνωστός τραγουδιστής.

Η Δώρα Δημητροπούλου, η οποία είναι γιατρός και συγκεκριμένα δερματολόγος, διατηρεί χαμηλό προφίλ παρά τη δημοσιότητα του συζύγου της