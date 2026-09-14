Ο Good Job Nicky ξέσπασε σε δάκρυα για τον Γιώργο Μαζωνάκη επί σκηνής: «Μας έδειξε τι σημαίνει ελεύθερος άνθρωπος»

Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του επί σκηνής ο Good Job Nicky για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης μίλησε με λόγια καρδιάς για το «παιδί της νύχτας» κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά για το πόσο ελεύθερος ένιωθε και με πόση ελευθερία ήθελε να ζει.

Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media φαίνεται ο Good Job Nicky να κάθεται σε σκαμπό, πάνω στην σκηνή και να μιλά για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το κοινό τον άκουγε προσεκτικά και με κάθε συγκίνηση.

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Η απίστευτη σύμπτωση και τιμή προς το πρόσωπο του αγαπημένου τραγουδιστή που έφυγε σε ηλικία 54 χρόνων, είναι ότι τη στιγμή που ο συνάδελφός του μίλαγε για εκείνον, αυτοκίνητο με τέρμα στα ηχεία το «Ώρες μικρές», πέρασε από πίσω του.

Η αλήθεια είναι ότι όλη η Ελλάδα δεν σταματά να ακούει τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, τις τελευταίες ημέρες.

«Ο Γιώργος σήμαινε πάρα πολλά και σημαίνει ακόμη πάρα πολλά για όλους μας. Και ήταν ένα πάρα πάρα πολύ ευαίσθητο πλάσμα. Και σας εκλιπαρώ παιδιά να δείχνετε ότι αγαπάτε», είπε και ξέσπασε σε κλάματα.

«Συγγνώμη αν μιλώ πολύ, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που μου σήμαινε πάρα πολλά για εμένα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα αυτές τις μέρες, αλλά μας έδειξε ειλικρινώς τι, τι πάει να πει ελεύθερος άνθρωπος. Δηλαδή γούσταρε πάρα πολύ αυτό που έκανε και τον κρατούσε παιδί, τον κρατούσε ζωντανό, τον κρατούσε ελεύθερο. Και πραγματικά ελπίζω να του το δείξαμε ότι τον αγαπούσαμε, γιατί τον αγαπούσαμε και μας αγαπούσε. Να το ξέρετε ότι σας αγαπούσε όλους», κατέληξε.