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Η Υβόννη Μπόσνιακ για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη: «Να η αλήθεια, καληνύχτα»

«Όταν ανοίγετε το στόμα σας, να θυμάστε πως πίσω από όλους μας υπάρχει μία μάνα», ανέφερε η Υβόννη Μπόσνιακ
Υβόννη Μπόσνιακ και Αντώνης Ρέμος
Υβόννη Μπόσνιακ και Αντώνης Ρέμος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Η Υβόννη Μπόσνιακ παρακολούθησε από κοντά τη συναυλία που έδωσε ο Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ του Σαββάτου (12-09-2026) και μετά το τέλος της, θέλησε να επικοινωνήσει τα δικά της μηνύματα στα social media. Η σύζυγος του καλλιτέχνη αναφέρθηκε στις αντιδράσεις ορισμένων για τη σκηνή που είχε στηθεί και έδειξε περήφανη για την επιτυχία της μουσικής βραδιάς.

Η μεγάλη επετειακή συναυλία που έδωσε ο Αντώνης Ρέμος για τα 30 χρόνια της καριέρας του πραγματοποιήθηκε στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, την παρακολούθησαν πάνω από 200.000 άνθρωποι, παρά τα προβλήματα που προκάλεσε αρχικά ο καιρός. Η Υβόννη Μπόσνιακ έπελεξε να δημοσιοποιήσει στιγμές της γιορτινής βραδιάς, σε ένα βίντεο με πανοραμικά πλάνα.

Έγραψε: «Να η αλήθεια, καληνύχτα», σε μια έμμεση απάντηση για τις αντιδράσεις των προηγούμενων ημερών. Σε δεύτερο story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ίδια έκανε αναδημοσίευση ένα βίντεο που δείχνει την μητέρα του τραγουδιστή να τον καμαρώνει από τις κερκίδες.

Η Υβόννη Μπόσνιακ έγραψε χαρακτηριστικά: «Όταν ανοίγετε το στόμα σας, να θυμάστε πως πίσω από όλους μας υπάρχει μία μάνα, μία οικογένεια που με όση δύναμη έχει είναι εκεί. Για εμένα όλη η συναυλία ήταν η κα. Ελένη».

Παρά την καταρρακτώδη βροχή που έπεσε λίγο πριν την έναρξη, ο κόσμος δεν πτοήθηκε. Η παραλία γέμισε ασφυκτικά από τον Λευκό Πύργο μέχρι το Makedonia Palace. Η βραδιά άνοιξε με το κομμάτι «Με την πόρτα ανοιχτή», την πρώτη μεγάλη επιτυχία που καθιέρωσε τον Αντώνη Ρέμο.

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