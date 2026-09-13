Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα έδειξαν ποιος ήταν ο κουμπάρος στον θρησκευτικό γάμο τους

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα, στις 16 Μαΐου του 2026, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει σχεδόν 4 μήνες μετά, ποιος ήταν ο κουμπάρος τους. Ο θρησκευτικός γάμος του ζευγαριού έγινε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, χωρίς τηλεοπτικές κάμερες και παρουσία φωτογράφων από πρακτορεία.

Ο γάμος στην Πλάκα ήταν όπως ακριβώς είχε σχεδιάσει το ζευγάρι. Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα έζησαν αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή, κοντά σε στενούς συγγενείς και φίλους τους. Κουμπάρος, όπως αποκαλύπτεται, ήταν ο σύζυγος της στενής φίλης της ηθοποιού, Κωνσταντίνας Βασιλείου.

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Η φωτογραφία από την τελετή στην Πλάκα δείχνει την Αθηνά Οικονομάκου να προχωρά προς την εκκλησία, έχοντας στο πλευρό τον κουμπάρο της, με τα δύο παιδιά της τη συνοδεύουν. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα στιγμιότυπα που έχουν διαρρεύσει, σε αντίθεση με το πάρτι στην Πάρο, από το οποίο δημοσιεύτηκαν δεκάδες φωτογραφίες.

Η Αθηνά Οικονομάκου δημοσιοποίησε τη φωτογραφία τους με μια ξεχωριστή ευχή για τα γενέθλια του. «Χρόνια πολλά σε αυτό τον υπέροχο άνθρωπο, που είμαι τόσο τυχερή να αποκαλώ κουμπάρο μου και νονό της κόρης μου».

Μετά τους όρκους αγάπης στην Πάρο, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα πήγαν στον χώρο της γαμήλιας δεξίωσης και χόρεψαν ένα ρομαντικό κομμάτι με τίτλο «Te Quiero Baby», που ήταν διασκευή του «I Love You Baby» του Frank Sinatra.