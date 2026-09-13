Lifestyle

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποχαιρέτησε δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Καλό ταξίδι στο φως»

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επέλεξε να ερμηνεύσει την τεράστια επιτυχία του Μαζωνάκη, «Ανήκω σε 'μένα»
Μιχάλης Χατζηγιάννης και Γιώργος Μαζωνάκης
NDPPHOTO
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Στο πένθος έχει βυθιστεί ολόκληρη η χώρα τις τελευταίες μέρες, μετά τον ξαφνικό θάνατο του αξέχαστου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στη γενέτειρα του τραγουδιστή, στη Νίκαια, για να τον αποχαιρετήσει στην λαϊκή αγρυπνία που ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής (13.9.2026). Ένας από τους καλούς φίλους και συναδέλφους του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είπε «αντίο» στον αγαπημένο εμρηνευτή εμ τον δικό του τρόπο.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, για να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επέλεξε να ερμηνεύσει την τεράστια επιτυχία του Μαζωνάκη, «Ανήκω σε ‘μένα».

«Για τον φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο μου αγαπημένε, θα μας λείψεις. Αντίο φίλε» είπε στο βίντεο ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ενώ στην λεζάντα έγραψε: «Καλό ταξίδι στο φως».

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη προγραμματίστηκε να γίνει την Δευτέρα (14.09.2026) στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας.

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