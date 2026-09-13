Γιώργος Λαμπάτος: Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή μου εξαρτημένος από το αλκοόλ

Για τη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μίλησε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λαμπάτος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο τεύχος του περιοδικού «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο. Τόνισε πως δεν είχε ποτέ πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ.

Ο Γιώργος Λαμπάτος δήλωσε ενοχλημένος από τις σχετικές συζητήσεις για εκείνον. Κάποιοι, όπως ανέφερε, προσπάθησαν να συνδυάσουν τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε με καταχρήσεις του. Χωρίς να γνωρίζουν την αλήθεια, όπως είπε ο ηθοποιός.

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Η ζωή του Γιώργου Λαμπάτου έχει αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο. Μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, πλέον εργάζεται ξανά στο θέατρο χάρη στον Μάρκο Σεφερλή, ο οποίος του έδωσε ρόλο στην παράστασή του και απέσυρε δικαστικές αποφάσεις που τον επιβάρυναν οικονομικά.

Κατά καιρούς είχαν ακουστεί κάποια αρνητικά σχόλια για εσένα και τη σχέση σου με το αλκοόλ. Σε είχαν πληγώσει;

Με είχαν ενοχλήσει πάρα πολύ. Ακόμη γυρίζουν στο μυαλό μου όσα είχαν ειπωθεί και προσπαθώ να βρω μια εξήγηση, γιατί αυτά τα πράγματα εκατό τοις εκατό δεν ισχύουν. Όταν ένας άνθρωπος περνά μια δύσκολη περίοδο, αδυνατίζει και προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια του, δυστυχώς η κοινωνία δεν είναι πάντα ο καλύτερος βοηθός. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να ζηλεύουν κάποιον που προσπαθεί να προχωρήσει και επιχειρούν να τον γυρίσουν πίσω.

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Δηλαδή ξεκαθαρίζεις ότι δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ;

Δεν είχα ποτέ τέτοιο πρόβλημα. Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος. Θα βγω με την παρέα μου και θα πιω, όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά δεν υπήρξα ποτέ εξαρτημένος από το αλκοόλ. Θεωρώ ότι αυτό αποδεικνύεται και από την επαγγελματική μου πορεία.

Έχω κάνει χιλιάδες παραστάσεις, έχω συνεργαστεί με πολύ σημαντικούς ανθρώπους του ελληνικού θεάτρου, έχω δουλέψει σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα είμαι και μουσικός, έχω σπουδάσει κλασική κιθάρα, παίζω κιθάρα και τραγουδάω. Δεν μπορεί να ακυρώνεται μια ολόκληρη διαδρομή με έναν τέτοιο χαρακτηρισμό.

Η αναφορά στον Νίκο Οικονομόπουλο

Στην ίδια συνέντευξη, ο Γιώργος Λαμπάτος αποκάλυψε ότι και ο Νίκος Οικονομόπουλος τον έχει βοηθήσει οικονομικά, χωρίς ποτέ ο τραγουδιστής να θελήσει να προβάλλει την κίνησή του. Ο ηθοποιός είχε αναφέρει ότι έλαβε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, σε μια από τις πρόβες που έκανε στο θέατρο.