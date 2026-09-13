Γιώργος Μαζωνάκης: Η Φαίη Σκορδά στη λαϊκή αγρυπνία – «Καλό ταξίδι αγαπημένε μας» έγραψε στο βίντεό της

Η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στη λαϊκή αγρυπνία, στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, για να πει το δικό της «αντίο» στον καλλιτέχνη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που είχε γνωρίσει μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Τον είχε φιλοξενήσει σε ψυχαγωγικές εκπομπές που παρουσίαζε, είχαν κοινούς φίλους και πολλές φορές τα έλεγαν σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Ο αναπάντεχος θάνατος του τραγουδιστή προκάλεσε θλίψη στη Φαίη Σκορδά. Η παρουσιάστρια είχε μιλήσει δημόσια με πολύ θερμά λόγια για τον χαρακτήρα του, τονίζοντας πόσο ήρεμος και διακριτικός άνθρωπος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ειδικά σε περιόδους που απασχολούσε την επικαιρότητα για προσωπικά του ζητήματα.

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Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια. Σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε, θέλησε να αποχαιρετήσει δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη με λίγες μόνο λέξεις, που αποτύπωναν τη συγκίνησή της. «Καλό ταξίδι αγαπημένε μας», έγραψε η Φαίη Σκορδά.

Προ ημερών, η Φαίη Σκορδά ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας χαρακτηριστικά: «ο χρόνος δεν γιατρεύει πια τις πληγές. Καλό ταξίδι μοναδικέ, αγαπημένε μας», συνοδεύοντας το αντίο της με αναφορές στη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή.

Στόχος της οικογένειας, είναι να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στον απλό κόσμο να τον αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στη λαϊκή αγρυπνία, καθώς η ταφή του θα γίνει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε στενό οικογενειακό κύκλο.