Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στο Λονδίνο: Το άλμπουμ του ταξιδιού τους

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Οι δυο τους έχουν βρει τη «χρυσή τομή» και συνυπάρχουν αρμονικά τόσο στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση όσο και στο σπίτι τους. Αυτές τις ημέρες, ταξίδεψαν τον έρωτά τους στο Λονδίνου και περνούν εκεί αυτές τις τόσο ξεχωριστές ημέρες του χρόνου.

Ο επιτυχημένος παρουσιαστής του ΑΝΤ1 και η αρχισυντάκτρια του «The 2Night Show» είναι ήδη στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου και μάλιστα μοιράστηκαν φωτογραφίες από το πώς πέρασαν την ημέρα των Χριστουγέννων, Τετάρτη (25.12.2025). Συγκεκριμένα, η Νάνσυ Αντωνίου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί με φόντο πολλές πολύχρωμες χριστουγεννιάτικες μπάλες, με φόντο την ηλιόλουστη ημέρα.

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Νάνσυ Αντωνίου.

Παράλληλα, η Νάνσυ Αντωνίου ανέβασε και μία φωτογραφία από τη θέα του δωματίου τους και ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλον τον κόσμο.

Επίσης οι δυο τους έλαβαν μέρος σε ένα χριστουγεννιάτικο δείπνο και μας έδειξαν τα καρτελάκια με τα ονόματά τους.

«Ελληνική φιλοξενία στο Λονδίνο», έγραψε σε άλλη ανάρτηση στα stories της η Νάνσυ Αντωνίου, δείχνοντας ένα υπέροχο εορταστικό τραπέζι.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι έχει καταφέρει να βρει την ισορροπία ανάμεσα σε επαγγελματική και προσωπική ζωή, ενώ και οι δύο είναι γονείς, έχουν ο καθένας από έναν γιο, που έχουν αποκτήσει από προηγούμενες σχέσεις τους.

«Ενώ ζω χειρότερα από παντρεμένος, είμαι ένας άνθρωπος που δεν πάω πουθενά χωρίς τη Νάνσυ εκτός από όταν παίζω μπιρίμπα. Δεν είναι ότι δεν αγαπώ τον γάμο γιατί μ’ αρέσει να έχω μια σχέση και μετά μ’ αρέσει να είμαι εργένης. Έχω όλα τα τυπικά ενός γάμου, μένω μαζί της, δουλεύουμε μαζί, ταξιδεύουμε μαζί, βγαίνουμε μαζί, οι παρέες μας είναι κοινές.

Δεν έχω κάποια ανάγκη να βγω μόνος μου με έναν φίλο. Ζω σαν παντρεμένος, αλλά φοβάμαι μήπως παντρευτώ, μπω στη διαδικασία και θέλω να χωρίσω. Για να σώσω τη σχέση μου δεν παντρεύομαι», είχε δηλώσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε συνέντευξή του στον Τάσο Τρύφωνος.