Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου χόρεψε με την Antigoni το «Jalla» και έγινε viral

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι ένας παρουσιαστής που του αρέσει να «τσαλακώνεται» και να διασκεδάζουν on και off camera. Έτσι, όταν κάλεσε στην εκπομπή του την εκπρόσωπο της Κύπρου στη φετινή Eurovision, την Antigoni, της ζήτησε να του μάθει το χορευτικό του κομματιού «Jalla».

Το βίντεο με την προσπάθεια του παρουσιαστή να μιμηθεί τις κινήσεις της τραγουδίστριας δημοσιεύθηκε στα social media του «The 2Night Show». Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βγάζει με χάρη το σακάκι του και ακολουθεί την Antigoni σε ό,τι κάνει, ενθουσιάζοντας τους χρήστες του Instagram.

«Antigoni, μπορείς να μου μάθεις λίγο πώς πρέπει να κουνηθώ με το Jalla;», ακούγεται να λέει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Πάμε. Εντάξει; Θα πατάς έτσι», απάντησε η νεαρή τραγουδίστρια στον παρουσιαστή, δείχνοντας του τις απαραίτητες χορευτικές κινήσεις.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε «μιμηθεί» και τον Akyla με μεγάλη επιτυχία.

«Καλή επιτυχία Γρηγόρη», έγραφε η λεζάντα.

«Ο Akylas είναι υπέροχος, φανταστικός. Ήταν κάτι τόσο γλυκό και μοναδικό αυτό που ζήσαμε αυτή τη φορά. Ήταν κάτι τόσο όμορφο που τα παιδιά ήταν μια παρέα. Πέρα από το ότι ο καθένας στενοχωρήθηκε γιατί είχε το όνειρό του να βρεθεί στη Eurovision, αλλά στο τέλος δείξανε όλοι μαζί τέτοια κατανόηση και τέτοια αγάπη. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα όλο αυτό, με αυτή τη γλύκα», είχε δηλώσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον Akyla.