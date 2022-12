Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η τραγουδίστρια της κάντρι Έιμι Γκραντ, η τραγουδίστρια Γκλάντις Νάιτ, η συνθέτης Τάνια Λεόν και οι U2 τιμήθηκαν χθες Κυριακή (04.12.2022) από το Kennedy Center, ενώπιον του Τζο Μπάιντεν, για τη συμβολή τους στον χώρο των τεχνών έπειτα από μια δεξίωση που δόθηκε προς τιμήν τους στον Λευκό Οίκο.

Στη… χαρά του φίλου της, Τζορτζ Κλούνεϊ βρέθηκε, φυσικά, η απαστράπτουσα Τζούλια Ρόμπερτς, που φόρεσε μια μαύρη τουαλέτα με τις φωτογραφίες του τιμώμενου προσώπου τυπωμένες πάνω του. Ο βραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης δεν έκρυψε την… ιπποτική πλευρά του εαυτού του και την αγάπη του στη σύζυγό του Αμάλ Αλαμουντίν, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, συνέκρινε τους καλλιτέχνες που τιμήθηκαν με την εναρκτήρια φράση του αμερικανικού Συντάγματος.

O Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος υποδυόταν έναν γιατρό στη δημοφιλή σειρά του NBC «ER» («Στην Εντατική») προτού ξεκινήσει κινηματογραφική καριέρα, η οποία στη συνέχεια του χάρισε δύο Όσκαρ, είπε ότι του προκαλεί δέος που τιμάται από το Kennedy Center παρουσία του Τζο Μπάιντεν.

Η εκδήλωση του Κέντρου Κένεντι, που φέτος συμπληρώνει 45 χρόνια, πραγματοποιείται προς τιμήν καλλιτεχνών από τον χώρο της μουσικής, του θεάτρου και του κινηματογράφου που τιμώνται για την συνεισφορά τους στον αμερικανικό πολιτισμό.

Στην εκδήλωση που παρέθεσε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν των πέντε καλλιτεχνών ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απευθύνθηκε στον καθέναν από αυτούς προσωπικά εξαίροντας το ταλέντο τους και λέγοντας ότι ενσαρκώνουν το πνεύμα της χώρας.

«Απόψε τιμούμε μια ειλικρινά ξεχωριστή… ομάδα καλλιτεχνών που ενσαρκώνει το ίδιο το πνεύμα του ‘Εμείς ο Λαός’ (η Σ.τ.Σ: η εναρκτήρια φράση του αμερικανικού Συντάγματος)», είπε ο Μπάιντεν.

Στη δεξίωση παρευρέθηκαν διάσημοι καλλιτέχνες και αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που ο Λευκός Οίκος φιλοξενούσε μια τόσο λαμπρή εκδήλωση.

Οι ηθοποιοί Τζούλια Ρόμπερτς και Ματ Ντέιμον κάθονταν δίπλα, μπροστά από τη δημοσιογράφο Κέιτι Κούρικ, ενώ ο πρώην αξιωματικός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, ο Μάικλ Φάνον, ο οποίος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί το Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021, καθόταν δίπλα στον τραγουδιστή Έντι Βέντερ στην μπροστινή σειρά.

Μέσα στην όπερα του Κέντρου Κένεντι, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης, η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και ο σύζυγός της Πολ, ο οποίος αναρρώνει ακόμη από την επίθεση που δέχτηκε τον Οκτώβριο στο σπίτι τους στο Σαν Φρανσίσκο, εμφανίστηκαν σε ένα από τα θεωρεία και το κοινό σηκώθηκε και χειροκρότησε όταν τους προσφώνησε ο πρόεδρος του Ιδρύματος, ο Ντέιβιντ Ρούμπινσταϊν.

Η εκδήλωση τίμησε το έργο των πέντε καλλιτεχνών και αποτέλεσε μια επιστροφή στην εποχή πριν από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού καθώς δεν ήταν υποχρεωτική ούτε η διενέργεια διαγνωστικού τεστ ούτε η χρήση μάσκας παρότι στις ΗΠΑ εξακολουθούν να πεθαίνουν άνθρωποι από την covid.

«Μεγάλωσα σε μια μικρή πόλη του Κεντάκι και το έβλεπα στην τηλεόραση. Είναι εντυπωσιακή αδελφότητα για να ανήκει κάποιος σε αυτήν», είπε ο καλλιτέχνης στους δημοσιογράφους επικαλούμενος παλαιότερους βραβευθέντες όπως ο Τζίμι Στιούαρτ και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

«Μεγαλώνοντας σε μια μικρή πόλη στο Κεντάκι, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μια μέρα θα ήμουν αυτός που θα βραβευόμουν», δήλωσε ο ηθοποιός στην τελετή. «Είναι μεγάλη τιμή να βραβεύομαι με τόσους σημαντικούς καλλιτέχνες. Πρόκειται για μια πραγματικά συναρπαστική έκπληξη για όλη την οικογένεια Κλούνεϊ», πρόσθεσε ο ηθοποιός, οι γονείς του οποίου ήταν, επίσης, εκεί για να τον υποστηρίξουν, σύμφωνα με το People.

Η Ρόμπερτς και ο πατέρας του Κλούνεϊ, ο Νικ, μαζί με τον Ματ Ντέιμον και τους ηθοποιούς Ντον Τσιντλ και Ρίτσαρντ Κάιντ, εμφανίστηκαν στη σκηνή του Κέντρου Κένεντι για να τιμήσουν τον καλλιτέχνη.

«Το καλύτερο και σημαντικότερο έργο του Τζορτζ είναι ακόμη μπροστά του», είπε ο πατέρας του.

Η Ρόμπερτς, η οποία έχει συμπρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες στο πλευρό του, φορούσε μια μακριά μαύρη τουαλέτα που πάνω της είχε τυπωμένες φωτογραφίες του Κλούνεϊ.

«Είμαστε ένα, αλλά δεν είμαστε ίδιοι»

Η Γκραντ έγινε γνωστή ως τραγουδίστρια γκόσπελ (Σ.τ.Σ: η θρησκευτική μουσική των Αμερικανών) και στη συνέχεια μεταπήδησε στην ποπ μουσική και βραβεύτηκε με έξι Γκράμι.

«Έχω ζαλιστεί», δήλωσε πριν από την εκδήλωση. «Κυρίως αισθάνομαι ευγνωμοσύνη», προς όλους εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκα για τέσσερις δεκαετίες. «Χρειάζεται η συνεργασία όλων για να επιτευχθεί ένας σκοπός».

Οι τραγουδίστριες και τραγουδιστές Σέριλ Κρόου, Μπράντι Κάρλαϊλ, Σι Σι Γουάινανς και Μπι Μπι Γουάινανς είναι μερικοί από τους καλλιτέχνες που τίμησαν την Γκραντ ερμηνεύοντας μερικές από τις επιτυχίες της.

Η βραβευμένη με επτά Γκράμι Γκλάντις Νάιτ είναι γνωστή για επιτυχίες της όπως «I Heard It Through the Grapevine» και «Midnight Train to Georgia» και υπήρξε τραγουδίστρια του συγκροτήματος «The Pips», το οποίο το 1962 μετονομάστηκε σε «Gladys Knight & The Pips».

Η γεννημένη στην Κούβα Τάνια Λεόν είναι μαέστρος και συνθέτης και το ορχηστρικό της κομμάτι «Stride» τής χάρισε το 2021 το βραβείο Πούλιτζερ Μουσικής.

Τελευταίο τιμήθηκε το ιρλανδικό συγκρότημα U2, τα μέλη του οποίου -Μπόνο, The Edge, Άνταμ Κλέιτον και Λάρι Μάλεν τζούνιορ- έχουν κερδίσει 22 Γκράμι.

«Σε μια περίοδο όπου υπάρχει τόσο μίσος, τόση οργή, τόση διχόνοια εδώ στην Αμερική και ειλικρινά σε όλο τον κόσμο, πρέπει σήμερα να θυμηθούμε -όπως λέει το τραγούδι τους- ότι “We’re one, but we’re not the same. We get to carry each other” (“Είμαστε ένα, αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον”)», είπε ο Μπάιντεν αναφερόμενος σε έναν στίχο των U2.

Η Κάρλαϊλ επισήμανε την υποστήριξη που παρέχουν οι U2 και η Γκραντ προς τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ εκπροσωπώντας ταυτόχρονα την χριστιανική τους πίστη στην παγκόσμια κοινότητα.

«Όταν έχεις άτομα σαν τον Μπόνο και τον The Edge και άτομα σαν την Έιμι Γκραντ να κάνει coming out (Σ.τ.Σ: αποκάλυψη της ομοφυλοφιλίας κάποιου) για να στηρίξει τα queer άτομα με τον τρόπο που το κάνει, είναι πολύ γενναίο», είπε η Κάρλαϊλ, η οποία είναι ομοφυλόφιλη.

«Ιππότης» ο Κλούνεϊ – Η φωτογραφία που έγινε viral

Ο αγαπημένος ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Τζορτζ Κλούνεϊ είναι μοναδικός ειδικά με την οικογένειά του. Ενώ περπατούσε στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης «Kennedy Center Honors» στην Ουάσιγκτον, όπου βραβεύτηκε, βοήθησε τη σύζυγό του Άμαλ να διορθώσει το φόρεμά της.

Ντυμένη με ένα κόκκινο φόρεμα Valentino, η Αμάλ συνδύασε το φόρεμα με ασορτί κάπα, η οποία κάποια στιγμή μπερδεύτηκε στο χαλί. Ο ηθοποιός απαθανατίστηκε να φροντίζει τη σύζυγό του.

Τζορτζ Κλούνεϊ και Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ έχουν δύο παιδιά, τα δίδυμα Αλεξάντερ και Έλλα.