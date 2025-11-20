Ο Κέβιν Σπέισι, επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο, δηλώνει άστεγος: «Δεν έχω σπίτι, μένω σε ξενοδοχεία»

Άστεγος δηλώνει ο Κέβιν Σπέισι επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που συγκλόνισε την καριέρα του. «Ζω σε ξενοδοχεία, ζω σε Airbnbs, πηγαίνω όπου υπάρχει δουλειά», δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Telegraph. «Δεν έχω κυριολεκτικά σπίτι, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω».

Ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι – που τελικά αθωώθηκε τον Ιούλιο του 2023 – δήλωσε στην ίδια συνέντευξη ότι η οικονομική του κατάσταση «δεν είναι καλή» μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης τεσσάρων ανδρών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είπε ότι «ποτέ δεν έφτασε» στο σημείο της χρεοκοπίας.

Ο Σπέισι, ο οποίος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ανέφερε ότι «τα έξοδα τα τελευταία επτά χρόνια ήταν αστρονομικά».

Σχετικά με την «ακύρωση» του στο Χόλιγουντ, ο Σπέισι είπε: «Το ξεπερνάς. Με περίεργο τρόπο, νιώθω ότι επέστρεψα στο σημείο από όπου ξεκίνησα, δηλαδή πήγα εκεί όπου υπήρχε δουλειά», είπε ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος ζούσε στο Μπάλτιμορ του Μέριλαντ.

«Ελπίζω ότι κάποια στιγμή, αν τα πράγματα συνεχίσουν να βελτιώνονται, θα μπορέσω να αποφασίσω πού θέλω να εγκατασταθώ ξανά».

Ο 66χρονος ηθοποιός του «American Beauty» κατηγορήθηκε από περισσότερους από 30 άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο ηθοποιός του «Star Trek: Discovery», Άντονι Ραπ, για ανάρμοστη συμπεριφορά ή σεξουαλική επίθεση, με τις καταγγελίες να αρχίζουν να εμφανίζονται το 2017. Το Netflix τον έδιωξε από τη σειρά «House of Cards», η οποία τελείωσε το 2018, με τη Ρόμπιν Ράιτ να τον αντικαθιστά.

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τη συμπεριφορά και τις πράξεις μου στο παρελθόν, αλλά δεν μπορώ και δεν θα αναλάβω ευθύνη ούτε θα ζητήσω συγγνώμη από κανέναν που έχει επινοήσει πράγματα για μένα ή έχει υπερβάλει τις ιστορίες για μένα», δήλωσε στον πρώην βρετανό δημοσιογράφο Dan Wootton τον Μάιο του 2024.

«Ποτέ δεν έχω πει σε κανέναν ότι αν μου προσφέρει σεξουαλικές χάρες, θα τον βοηθήσω στην καριέρα του, ποτέ», ισχυρίστηκε. Τον Μάιο, ο Σπέισι έλαβε ένα βραβείο για το σύνολο του έργου του σε μια εκδήλωση στις Κάννες της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια της οποίας χαρακτήρισε τα τελευταία χρόνια «δύσκολα».

Ο Κέβιν Σπέισι κρίθηκε αθώος για την επίθεση σε τέσσερις άνδρες τον Ιούλιο του 2023, σε μια πολύκροτη δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο, και κρίθηκε μη υπεύθυνος σε μια αγωγή το 2022 στη Νέα Υόρκη.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ξέσπασε σε κλάματα στο άκουσμα της απόφασης, η οποία βγήκε μετά από περίπου 4,5 εβδομάδες που εκδικαζόταν η υπόθεση στο δικαστήριο Southwark Crown στο Λονδίνο. Η νομική ομάδα του τον χάιδευε στην πλάτη για να τον ηρεμήσει.

Ο άλλοτε σταρ της σειράς «House of Cards» υποστήριξε την αθωότητά του καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης. Περιέγραψε δύο από τις σεξουαλικές συνευρέσεις ως συναινετικές, μια τρίτη ως «αδέξια πάσα» για την οποία προσπάθησε αργότερα να ζητήσει συγγνώμη και την τέταρτη την αρνήθηκε πλήρως.

Παρόλα αυτά, ο εισαγγελέας αποκάλεσε τον Κέβιν Σπέισι «σεξουαλικό νταή» που εκμεταλλεύτηκε τη δύναμή του για να παίρνει ό,τι ήθελε όταν το ήθελε.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο ηθοποιός της ταινίας «Horrible Bosses» εμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα σε ένα θέρετρο στη Λεμεσό της Κύπρου, καθώς προσπαθεί να προχωρήσει μπροστά.