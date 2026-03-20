O Κίμωνας Κουρής θα πάρει μέρος στην ταινία του Μπραντ Πιτ που γυρίζεται στην Ελλάδα

Ο Μπραντ Πιτ γυρίζει στην χώρα μας τη νέα του ταινία, με τίτλο «The Riders» και εκτός από τους Έλληνες σωσίες και κομπάρσους που θα δούμε στο πλευρό του, πρόκειται να απολαύσουμε κι έναν αγαπημένο ηθοποιό. Ο λόγος για τον Κίμωνα Κουρή.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, που φέτος παίρνει μέρος τόσο στην υπερπαραγωγή του MEGA «Οι Αθώοι» όσο και στη σειρά «Από ήλιο σε ήλιο», θα βρίσκεται και στο καστ της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ. Η είδηση για τον Κίμωνα Κουρή έγινε γνωστή μέσω του deadline.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός από τον Κίμωνα Κουρή στην ταινία θα πάρει μέρος και η Λάρα Πούλβερ.

Lara Pulver & Kimonas Kouris Latest To Join Edward Berger’s A24 Film ‘The Riders’ https://t.co/mNJfeKW51K — Deadline (@DEADLINE) March 19, 2026

Οι λεπτομέρειες των χαρακτήρων παραμένουν μυστικές, ενώ η υπόθεση ακολουθεί έναν Αυστραλό, τον Σκάλι, που διασχίζει την Ευρώπη, μαζί με τη μικρή κόρη του Μπίλι, αναζητώντας τη σύζυγο που τους εγκατέλειψε.

Δίπλα στον Μπραντ Πιτ υα είναι ακόμα οι ηθοποιοί: Τζούλιαν Νίκολσον, Κόκο Γκρίνστοουν, Μάικλ Σμάιλι Ντάνι Χιούστον, Καμίλ Κότιν και Ούλριχ Τόμσεν.