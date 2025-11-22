Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα γιορτάζουν τα πρώτα γενέθλια του γιού τους, Βασίλη

Ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, Βασίλης, έγινε σήμερα (22/11/2025) ενός έτους με την μαμά του να αναπολεί την στιγμή που άλλαξε τα πάντα στη ζωή της. Το ζευγάρι έχει φτιάξει την δική του μικρή οικογένεια και βιώνει την απόλυτη ευτυχία.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, ανέβασε μία φωτογραφία στον λογαριασμό της στο instagram, στην οποία τον κρατάει στην αγκαλιά της, την ημέρα της βάφτισής του.

«Πριν από έναν χρόνο ήρθε στον κόσμο ο Βασίλης μας και άλλαξε τα πάντα… με τον πιο όμορφο και γλυκό τρόπο. Χρόνια σου πολλά Billako μου», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησή της.

«Πάντα ήθελα να γίνω μαμά σε μικρή ηλικία, όπως και η δική μου. Μεγαλώσαμε μαζί ουσιαστικά, και τώρα είμαστε καλύτερες φίλες και είναι και η πιο νέα, απίθανη γιαγιά! Νιώθω ευγνωμοσύνη που έχω τόση ενέργεια και δύναμη να απολαμβάνω κάθε στιγμή με τον Βασίλη», είχε εξομολογηθεί πριν κάποιο καιρό στο instagram η Αλεξάνδρα Νίκα.

Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε το 2023 και τον Νοέμβριο του 2024 ο ερχομός του γιου τους στη ζωή ολοκλήρωσε τον έρωτά τους, ο οποίος επισφραγίστηκε και με τον γάμο τους.

Ο γάμος του ζευγαριού είχε γίνει σε ένα πολυτελές θέρετρο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτος, στενούς φίλους του τραγουδιστή.