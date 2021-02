Ο κορονοϊός ακύρωσε ξανά τα φεστιβάλ Coachella και Stagecoach

Ακόμη δυο φεστιβάλ, αυτά της Coachella και του Stagecoach, δεν θα γίνουν φέτος εξαιτίας της πανδημίας που προκαλεί ο κορονοϊός. Την απόφαση πήραν οι αρχές της Καλιφόρνια, μιας από τις πιο πληγείσες πολιτείες των ΗΠΑ.

«Λόγω της πανδημίας, ο υπεύθυνος Δημόσιας Υγείας, δρ. Κάμερον Κάιζερ υπέγραψε διάταγμα για τη δημόσια υγεία για την ακύρωση του Coachella Valley Music and Arts και του Stagecoach Country Music Festival που προγραμματίζονταν για τον Απρίλιο του 2021. Ανυπομονούμε να διοργανωθούν ξανά οι εκδηλώσεις» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κάμερον Κάιζερ στο Twitter.

Εξήγησε ακόμη ότι η απόφαση «βασίστηκε στις ανησυχίες για αναζωπύρωση της πανδημίας της Covid-19 τόσο στην κομητεία Ρίβερσαϊντ όσο και παγκοσμίως».

Σύμφωνα την ανακοίνωση και τα δύο μουσικά Φεστιβάλ προσελκύουν «εκατοντάδες χιλιάδες παρευρισκόμενους από πολλές χώρες» γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορονοϊού.

«Εάν εντοπιζόταν κρούσμα της Covid-19 σε αυτά τα φεστιβάλ, το φάσμα και ο αριθμός των παρευρισκομένων και η φύση του χώρου θα καθιστούσε ανέφικτο, αν όχι αδύνατο, να παρακολουθηθούν όσοι μπορεί να είχαν τεθεί σε κίνδυνο» διευκρίνισε ο Κάμερον Κάιζερ.

Οι δύο από τις σημαντικότερες γιορτές της μουσικής ακυρώθηκαν επίσης το 2020 λόγω της πανδημίας, αφού αρχικά αναβλήθηκαν από τον Απρίλιο για τον Οκτώβριο.

Οι Rage Against the Machine, Megan Thee Stallion, Run the Jewels, Calvin Harris, Travis Scott, Thom Yorke, 21 Savage, Danny Elfman, Frank Ocean, Lana Del Rey, Lil Nas X, FKA Twigs και Fatboy Slim ήταν έτοιμοι να ανέβουν στη σκηνή πέρυσι.

Οι περισσότερες μεγάλες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και συνέδρια έχουν ακυρωθεί – ή έχουν διοργανωθεί εικονικά – το προηγούμενο διάστημα λόγω των περιορισμών στα ταξίδια και των μέτρων κοινωνικής απόστασης που αποσκοπούν στην επιβράδυνση της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ