O Λάμπρος Κωνσταντάρας ξέσπασε για την απόλυση του Στέφανου Παπαδόπουλου: Ηθικό δίδαγμα, μην καταγγείλετε κανέναν

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θέλησε να πάρει θέση σχετικά με την απόλυση του 21χρονου που έκανε μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως έγινε γνωστό, ο Στέφανος Παπαδόπουλος απομακρύνθηκε από το Can Can, ύστερα από την κίνησή του να κατηγορήσει στον διάσημο τραγουδιστή για ανήθικες προτάσεις.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, που ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είχε αποκαλύψει μέσω της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» ότι θα γινόταν καταγγελία σε βάρος γνωστού τραγουδιστή, – χωρίς βέβαια να κατονομάσει τον Γιώργο Μαζωνάκη – θέλησε να εκφράσει την αντίρρησή του γύρω από την απόφαση του νυχτερινού μαγαζιού να διακόψουν την συνεργασία τους.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Can Can για την απόλυση του Στέφανου Παπαδόπουλου και έγραψε: «Ηθικό δίδαγμα: Μην καταγγείλετε κανέναν αν θέλετε να συνεχίσετε να δουλεύετε εδώ».

Η ανακοίνωση του Can Can

Η διεύθυνση του Can Can, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, επιθυμεί να αποσαφηνίσει τη θέση της και να διευκρινίσει τα ακόλουθα: Ως ιστορικός χώρος διασκέδασης με πολυετή πορεία, λειτουργούμε πάντα με γνώμονα τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό προς όλους τους καλλιτέχνες. Οι προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων προσώπων δεν αφορούν την επιχείρησή μας. Οι αυθόρμητες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, εξέφρασαν την αναστάτωση από την ξαφνική εμπλοκή του χώρου εργασίας μας σε μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται ήδη ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Σεβόμαστε απόλυτα το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη. Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη αφορούσε αποκλειστικά τον σεβασμό στην πολυετή καλλιτεχνική του πορεία και όχι την ουσία της εκκρεμούς υπόθεσης. Υπό το βάρος των εξελίξεων και με γνώμονα τη διασφάλιση της νηφαλιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του καλλιτεχνικού μας προγράμματος, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με τον κ. Στέφανο Παπαδόπουλο για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.