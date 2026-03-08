O Λεονάρντο Ντι Κάπριο με μουστάκι και προσθετική κοιλιά για τη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, «What Happens at Night»

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, με τίτλο «What Happens at Night», με εντελώς διαφορετική εμφάνιση.

Ο διάσημος σταρ, όπως φαίνεται από τις πρώτες φωτογραφίες που κυκλοφορήσαν από την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, έχει ένα πυκνό μουστάκι, αλλά και προσθετική κοιλιά. Τα γυρίσματα της νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στην Πράγα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση είναι είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Πίτερ Κάμερον που κυκλοφόρησε το 2020 και το σενάριο υπογράφει ο Πάτρικ Μάρμπερ. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο υποδύεται έναν μεσήλικα Αμερικανό που ταξιδεύει σε μια μυστηριώδη ευρωπαϊκή πόλη μαζί με τη σύζυγό του με σκοπό την υιοθεσία ενός μωρού.

Το υλικό από τα γυρίσματα κυκλοφόρησε, μέσω του τσέχικου Blesk.

First look at Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence filming Martin Scorsese’s ‘WHAT HAPPENS AT NIGHT’ https://t.co/vyFe8Uhbxh ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 5, 2026

Σύμφωνα με το σενάριο, ο ήρωας που υποδύεται ο ταλαντούχος ηθοποιός είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος, ταλαιπωρημένος από το ταξίδι που αναλώνεται στην παρατήρηση των αλλόκοτων λεπτομερειών του περιβάλλοντός του. Ως ορθολογιστής και σκεπτικιστής, επιχειρεί διαρκώς να ερμηνεύει τα παράδοξα συμβάντα μέσω της λογικής, ακόμη και όταν αυτά αποκτούν μια σουρεαλιστική και ίσως ακόμη και υπερφυσική χροιά. Καθώς η πλοκή εξελίσσεται, η επαφή του με την πραγματικότητα αρχίζει να κλονίζεται επικίνδυνα.

Στην ταινία παίζουν ακόμα οι ηθοποιοί: Τζένιφερ Λόρενς, Μαντς Μίκελσεν, Πατρίσια Κλάρκσον και Τζάρεντ Χάρις και η παραγωγή είναι της Apple Original Films σε συνεργασία με τη Studiocanal.

Σημειώνεται ότι τα γυρίσματα θα συνεχιστούν σε διάφορες τοποθεσίες της Πράγας, ενώ αναμένονται να ολοκληρωθούν στη Νέα Υόρκη στις αρχές του καλοκαιριού. Επίσης, η Apple στοχεύει στην κυκλοφορία της ταινίας εντός του 2027, όπως αναφέρει το World of Reel.