Ο λόγος που δεν πρέπει κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά

Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε πέσει για ύπνο με βρεγμένα μαλλιά.

Αυτό δεν γίνεται μόνο το καλοκαίρι που αναζητάμε στιγμές δροσιάς, αλλά και την περίοδο του χειμώνα, με αποτέλεσμα αρκετοί να ξαπλώνουν στο κρεβάτι, τυλίγοντας απλώς τα μαλλιά τους με μια πετσέτα.

Η συνήθεια αυτή, να μην στεγνώνουμε τα μαλλιά μας με πιστολάκι μετά το ντουζ, μπορεί να φαίνεται αθώα, ωστόσο, μπορεί να έχει ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία των μαλλιών μας, δημιουργώντας προβλήματα στο τριχωτό της κεφαλής μας.

Δείτε για ποιους λόγους δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά

Ανάπτυξη βακτηρίων, λόγω της υγρασίας

Όταν κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά, το μαξιλάρι σας απορροφά την υγρασία, δημιουργώντας ένα υγρό και ζεστό περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων μυκήτων και κατ’ επέκταση λοιμώξεων.

Το αποτέλεσμα είναι ότι μπορεί να αποκτήσετε πιτυρίδα που προκαλεί φαγούρα και ξεφλούδισμα του τριχωτού της κεφαλής ή ακόμα και σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση κοκκινίλας, ελέω της υγρασίας.

Τα μαλλιά γίνονται πιο εύθραυστα

Τα μαλλιά όταν είναι βρεγμένα γίνονται πιο εύθραυστα και επιρρεπή στο σπάσιμο, δεδομένου ότι το νερό αποδυναμώνει την πρωτεϊνική δομή της τρίχας. Λόγω των ανεπαίσθητων κινήσεων κατά τη διάρκεια του ύπνου και την τριβή των βρεγμένων μαλλιών στο μαξιλάρι, προκαλούνται φθορές στον θύλακα της τρίχας που οδηγούν τελικά σε σπάσιμο.

Γι’ αυτό το λόγο, εξάλλου, οι ειδικοί συνιστούν να μην στεγνώνετε και τρίβετε έντονα τα μαλλιά σας με πετσέτα.

Θα μαλλιά θα φριζάρουν

Όταν κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά γίνονται πιο ελαστικά και αναμένεται να φριζάρουν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σχηματίζονται κόμποι, με αποτέλεσμα να απαιτείται περισσότερος χρόνος το επόμενο πρωί για το χτένισμα, ούτως ώστε να τα ξεμπερδέψετε από το φριζάρισμα.

Αντίθετα, όταν στεγνώνετε τα μαλλιά σας με πιστολάκι πριν τον ύπνο, διατηρούν το σχήμα και την υφή τους.

Κακή ποιότητα ύπνου

Η υγρασία στο κεφάλι μπορεί να οδηγήσει σε κακή ποιότητα ύπνου, καθώς η θερμοκρασία του σώματος πέφτει πιο χαμηλά κατά την διάρκεια του ύπνου. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και σε περίπτωση που κοιμάστε με ανεμιστήρα ή κλιματιστικό, μπορεί να αισθανθείτε πιάσιμο στον αυχένα ή να ξυπνήσετε με ψύξη. Η δυσφορία στον αυχένα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον πονοκέφαλο, ειδικά αν τυλίξετε τα μαλλιά σας με μια πετσέτα.

Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι δεν θα ξυπνήσετε με κρυολόγημα, όπως λέει ο αστικός μύθος, αφού, τα κρυολογήματα προκαλούνται από ιούς και όχι από τα βρεγμένα μαλλιά.