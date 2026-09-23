Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ξεσπά: Έγραψαν ότι έκανα εγχείρηση αλλαγής φύλου, δηλαδή φτάνει, σταματήστε πια

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου αποκάλυψε στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026 πως έκανε εγχείρηση και πως όλα πήγαν καλά. Δημοσιοποίησε φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, χωρίς να αναφέρει τι ακριβώς αφορούσε το χειρουργείο του. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Katerina» ανέφερε πως κάποιοι τοποθετήθηκαν χωρίς να μπουν στη διαδικασία να ρωτήσουν και να μάθουν.

Όπως ανέφερε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, το χειρουργείο του δεν αφορούσε αισθητικούς λόγους. Η εγχείρηση έγινε έπειτα από ιατρική σύσταση, καθώς το αυξημένο βάρος είχε αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα στην υγεία του. «Ένιωθα ότι είχα πάρει αρκετό βάρος και καθαρά για λόγους υγείας (έκανα το χειρουργείο). Μπήκα σε έναν κύκλο εξετάσεων και είδαμε ότι ήταν υψηλές οι τιμές, οπότε αποφάσισα να κάνω το γαστρικό bypass» είπε αρχικά.

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Αμέσως μετά, ο γνωστός θεατρικός παραγωγός και μουσικός αναφέθηκε στα σχόλια ορισμένων: «Δεν με ρώτησαν καν στα social media, τι έκανα. Τοποθετήθηκαν κατευθείαν. Σταματήστε πια! Δηλαδή φτάνει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά δε θα το ξεχάσω. Το πρώτο σχόλιο που διάβασα: “έκανε εγχείρηση αλλαγής φύλου; Επιτέλους! Το κατάλαβε”.

Είχα αρχικά είχα φτάσει 120 κιλά να σου πω. Για να καταλάβετε τώρα έχουν περάσει μόλις δέκα μέρες από το χειρουργείο και έχω χάσει δέκα κιλά» αποκάλυψε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

«Ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη είναι για μένα το πιο άδικο γεγονός που συνέβη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Είχα έρθει σε επαφή με την αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη γιατί το 2019 ανέβασα την “Παριζιάνα” και τον ήθελα να είναι ο τραγουδιστής της παράστασης που τελικά δεν τα βρήκαμε οικονομικά γιατί η κυρία Μαζωνάκη είχε τρελές απαιτήσεις, τις οποίες βέβαια εκ των υστέρων εγώ έμαθα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήξερε καν ότι ζητήθηκαν αυτά τα χρήματα για να έρθει να κάνει τη δουλειά» αποκάλυψε στη συνέχεια για τον Γιώργο Μαζωνάκη.