Η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ στις τελικές πρόβες της συναυλίας της: Εικόνα από τα βραχιολάκια που θα πάρουν οι θεατές

Η Άννα Βίσση μετράει αντίστροφα για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026 και κάνει τις τελευταίες πρόβες πριν το μεγάλο ραντεβού με τους χιλιάδες θαυμαστές της. Η «απόλυτη» δημοσιοποίησε την πρώτη εικόνα από τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, σε μια προσπάθεια να βάλει τον κόσμο στο κλίμα από τις τελαυτείες προετοιμασίες.

Με μαύρο φούτερ, άνετο παντελόνι και καπέλο στο ίδιο χρώμα, η Άννα Βίσση πόζαρε με την πλάτη στον φακό, ενώ ο ουρανός πίσω της είχε τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος. Στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ αναμένεται να βρεθούν περίπου 100.000 θεατές, καθώς η προπώληση των εισιτηρίων σημείωσε ιστορικό sold out μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

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Όσον αφορά τη διάρκεια της συναυλίας, το καθαρό μουσικό κομμάτι της Άννας Βίσση αναμένεται να κρατήσει τουλάχιστον 3 με 3,5 ώρες. Το συνολικό πρόγραμμα (μαζί με το pre-show που ξεκινά στις 20:00) θα διαρκέσει πάνω από 4 ώρες. Η Άννα Βίσση θα ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ στις 21:00.

Στα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν ξεχώρισαν και τα φωτεινά βραχιολάκια με την επιγραφή «ΑΝΝΑ ΟΑΚΑ», μία λεπτομέρεια που προσθέτει ακόμη περισσότερο ενθουσιασμό στην αναμονή των θαυμαστών της.

Όπως έγινε γνωστό, ανάμεσα στα πρόσωπα που αναμένεται να βρεθούν στη σκηνή είναι και η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Orianthi, η οποία είχε επιλεγεί για την περιοδεία «This Is It» του Μάικλ Τζάκσον.