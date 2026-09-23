Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: Ανατρίχιασα που θα τη δούμε σε ρόλο κριτή, από το κακό στο χειρότερο πάνε τα παιχνίδια

Ο Νίκος Μουρατίδης και η Πάολα διατηρούν εδώ και χρόνια μια γνωστή, φιλική και εγκάρδια σχέση στον χώρο της ελληνικής showbiz, με τον γνωστό ραδιοφωνικό παραγωγό και μάνατζερ να έχει εκφραστεί πολλές φορές στο παρελθόν με θετικά και υποστηρικτικά λόγια για τη λαϊκή τραγουδίστρια.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», και μεταδόθηκαν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026, ο ραδιοφωνικός παραγωγός επανέλαβε την πάγια άποψή του: «Μια χαρά είναι η Πάολα, μου αρέσει πολύ».

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«Είναι η πρώτη φορά που θα την δούμε σε ρόλο κριτή» σχολίασε τότε ένας ρεπόρτερ για να αντιδράσει ο Νίκος Μουρατίδης ως εξής: «Πω πω, ανατρίχιασα! Έτσι κι αλλιώς τα παιχνίδια, τα τελευταία χρόνια πάνε από το κακό στο χειρότερο μόνο και μόνο επειδή έχουν τραγουδιστές στον ρόλο της κριτικής επιτροπής.

Όταν εμείς ήμασταν κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο κόσμος περίμενε να δει τι θα πουν οι κριτές», είπε καταληκτικά ο Νίκος Μουρατίδης.

Στο παρελθόν, ο Νίκος Μουρατίδης έχει βρεθεί στο πλευρό της Πάολας σε πίστες όπου τραγουδάει (όπως στο Teatro), στηρίζοντας έμπρακτα τις εμφανίσεις της και απολαμβάνοντας το πρόγραμμά της.