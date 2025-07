Ο Μικ Τζάγκερ σβήνει 82 κεράκια: Το ατελείωτο ταξίδι ενός ροκ θρύλου

Ο κορυφαίος Βρετανός βιογράφος, Φίλιπ Νόρμαν, χαρακτήρισε τον Μικ Τζάγκερ ως «ένα υπέροχα αυθάδικο θαύμα της φύσης». Ως έναν άνθρωπο «με ωμή ακατέργαστη γοητεία, ταλέντο που συγκλονίζει», μια «μουσική ιδιοφυΐα» που «ενσαρκώνει με τρόπο απόλυτο τον ημίθεο της ροκ κουλτούρας».

Έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε τη διαδρομή του από το προαύλιο ενός επαρχιακού σχολείου και μετά από μια «αναίτια εφηβική επανάσταση» κατάφερε να «μεταμορφωθεί σε Παγκόσμιο ροκ είδωλο». Ο Μιγκ Τζάγκερ, ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης των Rolling Stones, σβήνει σήμερα (26/07/2025) κεράκια σε μια τούρτα που ούτε λίγο ούτε πολύ έχει πάνω της 82 κεράκια, όσα και τα χρόνια μιας ζωής που συνοδεύτηκαν από σκάνδαλα, παρεξηγήσεις, αιώνιες φήμες, ορδές από έξαλλες θαυμάστριες, “sex, drugs and rock ‘n’ roll”, λατρεία, δόξα και τόσα ακόμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσα δηλαδή… χρειάζεται ένας μεγάλος και αυθεντικός καλλιτέχνης. Μια μουσική ιδιοφυία, «ένας Καζανόβα, αντίχριστος και θεός ο οποίος, αρμενίζοντας σε μια θάλασσα από γούνινα χαλιά, πραγματοποίησε με χαρακτηριστική άνεση τα όνειρα χιλιάδων ροκάδων, γνήσιων ή μη, και κέρδισε τη μακροζωία, μια συναυλία ή μια γιορτή που δεν έχει τέλος».

Ο Μικ Τζάγκερ, γεννημένος στις 26 Ιουλίου 1943 στο Dartford του Kent στην Αγγλία, αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της παγκόσμιας ροκ σκηνής. Είναι γνωστός κυρίως ως ο χαρισματικός και εκρηκτικός τραγουδιστής των Rolling Stones, ενός από τα πιο επιδραστικά αγγλικά ροκ συγκροτήματα. Ο ίδιος έχει συμμετάσχει στη συγγραφή των περισσότερων τραγουδιών της μπάντας.

Εκτός από τις συνεργασίες με το συγκρότημα, έχει κυκλοφορήσει αρκετά προσωπικά άλμπουμ, αποδεικνύοντας την καλλιτεχνική του ευφυΐα και δημιουργικότητα. Ταυτόχρονα, έχει δώσει το «παρών» σε κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ έχει ιδρύσει και δική του εταιρεία παραγωγής ταινιών. Ο Τζάγκερ ξεχωρίζει για τη μοναδική φωνή του, τις ασυγκράτητες χορευτικές κινήσεις και τις σκηνικές του εμφανίσεις που συχνά προκαλούσαν… λιποθυμίες των θαυμαστριών του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντισυμβατική και συχνά αμφιλεγόμενη εικόνα του τον έχει καταξιώσει ως μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές της ροκ μουσικής. Το 2011, το αμερικανικό μουσικό περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε ως τον τέταρτο καλύτερο τραγουδιστή όλων των εποχών, επιβεβαιώνοντας τον παγκόσμιο αντίκτυπό του.

Ο Μικ Τζάγκερ είναι το μεγαλύτερο παιδί των Basil (“Joe”) Jagger, εκπαιδευτή φυσικής αγωγής και της Eva (née Scutts) Jagger. Πήγε στο Δημοτικό Σχολείο Wentworth στο Dartford του Κεντ στην Αγγλία. Το 1951, στο σχολείο αυτό, γνώρισε τον μακροχρόνιο συνεργάτη του στη σύνθεση, τον Βρετανό μουσικό Κιθ Ρίτσαρντς. Αργότερα, μεταγράφηκε στο Dartford Grammar School, ταυτόχρονα με την οικογένειά του που μετακόμισε στο Wilmington, επίσης στο Κεντ και έτσι οι δρόμοι τους χώρισαν.

Κατά την εφηβεία του, ο Μικ τραγουδούσε στη χορωδία της εκκλησίας και ανέπτυξε ιδιαίτερη αγάπη για την αμερικανική μπλουζ μουσική, επηρεαζόμενος από καλλιτέχνες όπως ο Howlin’ Wolf, ο Little Richard και ο Muddy Waters. Μέχρι την ηλικία των 14 ετών, είχε αρχίσει να παίζει κιθάρα και το 1960 έγινε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Little Boy Blue and the Blues Boys.

Το 1961, οι Τζάγκερ και Ρίτσαρντς συναντήθηκαν τυχαία σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στο Kent και επανασυνδέθηκαν. Τότε, ο Τζάγκερ σπούδαζε στην Οικονομική Σχολή του Λονδίνου, ενώ ο Ρίτσαρντς φοιτούσε στο Sidcup Art College. Οι δύο τους ανακάλυψαν πως μοιράζονταν το ενδιαφέρον τους για την αμερικανική ροκ και τη rhythm and blues (R&B) μουσική. Το 1962, ο Τζάγκερ δημιούργησε τους Rolling Stones μαζί με τον Ρίτσαρντς, ο οποίος ήταν κιθάρα και φωνητικά, καθώς και με τους Βρετανούς μουσικούς Τσάρλι Γουάτς (ντραμς), Μπιλ Γουίμαν (μπάσο) και Μπράιαν Τζόουνς.

Κατά τα πρώτα χρόνια της μπάντας, το συγκρότημα ερμήνευε και ηχογράφησε διασκευές παλιότερων τραγουδιών blues. Τα πρώτα τους τραγούδια που έγιναν επιτυχίες και μπήκαν στα τοπ 10, ήταν το 1964 το “Time Is on My Side” και το 1965 το “The Last Time”, το οποίο ήταν επίσης γραμμένο από τους Τζάγκερ και Ρίτσαρντς. Μεγάλη επιτυχία ήταν και το πρώτο τους τραγούδι που κατέκτησε την κορυφή των charts, το “(I Can’t Get No) Satisfaction”, ένα πρωτότυπο κομμάτι επίσης γραμμένο από τους ιδρυτές της μπάντας, το 1965. Οι Rolling Stones δημιούργησαν επίσης δική τους φήμη μέσα από τις δυναμικές και εντυπωσιακές ζωντανές εμφανίσεις τους. Η σκηνική παρουσία του Τζάγκερ, με την αδιάκοπη κίνηση, που περιλαμβάνει χορό και κινήσεις των χεριών οι οποίες σε συνδυασμό με τις ξεχωριστές εκφράσεις του προσώπου, μαγνήτιζαν το κοινό, αναδεικνύοντας την αστείρευτη ενέργεια και τον μοναδικό παλμό μιας μπάντας που ήρθε για να μείνει!

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας τους, οι Τζάγκερ και Ρίτσαρντς συνέπρατταν συχνά, δημιουργώντας μερικά από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά έργα στην ιστορία της ροκ μουσικής. Οι περισσότεροι ειδικοί και λάτρεις του είδους θεωρούν τα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μεταξύ 1968 και 1972 —από το Beggars Banquet και το Let It Bleed μέχρι το Sticky Fingers και το εμβληματικό διπλό Exile on Main Street— ως τα πιο δημιουργικά και διαχρονικά της μπάντας.

Αυτή η περίοδος σημάδεψε την κορύφωση της καλλιτεχνικής έκφρασης των Stones, με τραγούδια όπως τα «Brown Sugar», «Honky Tonk Women», «Street Fighting Man», «Sister Morphine» και «Gimme Shelter» να κατακτούν τις λίστες και να αποκτούν περίοπτη θέση στην ιστορία της Ροκ. Ωστόσο, η περίοδος δεν ήταν μόνο δημιουργική, αλλά και φορτισμένη με δυσκολίες. Η μπάντα βρέθηκε αντιμέτωπη με σειρά νομικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων πολλών συλλήψεων για κατοχή ναρκωτικών, ενώ ο θάνατος του ιδρυτικού μέλους Μπράιαν Τζόουνς και η φυγή της μπάντας στη Γαλλία ως φορολογικοί εξόριστοι (τα κέρδη που παρουσίασαν τους έβαλαν αυτόματα στην υψηλή φορολογική κλίμακα του 90% κατά τη δεκαετία του 1970), έπαιξαν ρόλο στην μετέπειτα πορεία της.

Παρά το γεγονός ότι το συγκρότημα συνέχισε να γράφει και να κυκλοφορεί νέα μουσική κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, ο Μικ Τζάγκερ προχώρησε και σε μια σειρά από σημαντικές συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες. Από τις πιο γνωστές είναι η συμμετοχή του στα φωνητικά του τραγουδιού «You’re So Vain» της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Carly Simon το 1972, η κοινή εμφάνιση με την Bette Midler στη σκηνή και στο βίντεο κλιπ της για την ερμηνεία του τραγουδιού των Stones «Beast of Burden» το 1984, καθώς και η κυκλοφορία ενός διασκευασμένου «Dancing in the Street», που έγραψαν οι Αμερικανοί συνθέτες Marvin Gaye, William “Mickey” Stevenson και Ivy Jo Hunter, σε συνεργασία με τον Βρετανό καλλιτέχνη David Bowie το 1985. Το βίντεο στο οποία εμφανίζονται οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του φιλανθρωπικού τηλεοπτικού γεγονότος Live Aid, στις 13 Ιουλίου 1985.

Μετά από εντάσεις με τους Rolling Stones, ο Τζάγκερ αποφάσισε να κυκλοφορήσει το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, με τίτλο She’s the Boss, το 1985. Το άλμπουμ κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 6 στα βρετανικά charts και στο 13 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρώτο single, «Just Another Night», πήρε την 12η θέση στο Billboard Hot 100 και την πρώτη θέση στο U.S. Mainstream Rock chart.

Παρόλο που ο Τζάγκερ επανεντάχθηκε στους Rolling Stones μετά το επόμενο προσωπικό του άλμπουμ, Primitive Cool (1987), το οποίο, παρά τις θετικές κριτικές, δεν είχε την ίδια εμπορική επιτυχία με το ντεμπούτο του, συνέχισε να κυκλοφορεί και άλλα προσωπικά άλμπουμ, όπως τα Wandering Spirit (1993) και Goddess in the Doorway (2001). Την ίδια εποχή, ταυτόχρονα με τη δουλειά του με τους Stones, έγραφε, ηχογραφούσε και εμφανιζόταν σε συναυλίες. Το 2004 συνεργάστηκε με τον Βρετανό μουσικό Dave Stewart για την ηχογράφηση του soundtrack της ταινίας Alfie, με το τραγούδι «Old Habits Die Hard» να κερδίζει το επόμενο χρόνο το βραβείο Golden Globe για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι σε κινηματογραφική παραγωγή.

Εκτός από την πλούσια καριέρα του στη μουσική, ο Μικ Τζάγκερ έχει διαγράψει και μια αξιόλογη πορεία και ως ηθοποιός. Ενσάρκωσε τον διαβόητο Αυστραλό παράνομο και κεντρικό χαρακτήρα στην ταινία Ned Kelly (1970), ενώ παράλληλα έπαιξε τον ρόλο του Turner, ενός αποκαρδιωμένου και γερασμένου ροκ σταρ, στην ταινία Performance (1970).

Αρχικά, είχε επιλεγεί για να πρωταγωνιστήσει στη διαχρονική ταινία του Werner Herzog, Fitzcarraldo (1982) και είχε γυρίσει μια σκηνή, όμως αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το project. Επιπλέον, είχε επιλεγεί να υποδυθεί τον Feyd-Rautha Harkonnen στην αρχική διασκευή του έπους επιστημονικής φαντασίας Dune του Frank Herbert, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ωστόσο, η ταινία δεν υλοποιήθηκε ποτέ, καθώς ο γάλλος σκηνοθέτης Alejandro Jodorowsky δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το έργο. Παράλληλα, το 1995 ίδρυσε τη δική του εταιρεία παραγωγής ταινιών, Jagged Films, η οποία φέρει το όνομά του.

Ο Τζάγκερ έχει αποτελέσει το θέμα πολλών βιβλίων, όπως το “Mick Jagger: The Unauthorized Biography” (2005) του Βρετανού δημοσιογράφου μουσικής Alan Clayson, το “Mick Jagger” (2012) του Βρετανού συγγραφέα Philip Norman, καθώς και το “Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger” (2012) του Αμερικανού συγγραφέα Christopher Andersen. Επιπλέον, το 2003, ο Elizabeth II τον τίμησε με τον τίτλο ιππότη.

Οι μεγάλοι έρωτες της ζωής του

O Τζάγκερ έχει παντρευτεί μια φορά και είναι πατέρας οκτώ παιδιών. Ανάμεσα στα παιδιά του, είναι και ένα με την πρώην σύζυγό του, την ακτιβίστρια Μπιάνκα Περέζ Μορένα ντε Μπατσίας (Μπιάνκα Τζάγκερ), καθώς και τέσσερα παιδιά με την πρώην σύζυγό του, την Αμερικανίδα μοντέλο και ηθοποιό Τζέρι Χολ. Σήμερα είναι αρραβωνιασμένος με την Μέλανι Χάμρικ, με την οποία γνωρίστηκε το 2014 ενώ ο Τζάγκερ βρισκόταν σε περιοδεία με τους Stones στην Ιαπωνία, όπου η πρώην μπαλαρίνα είχε ταξιδέψει με το American Ballet Theatre.

Ο Μικ Τζάγκερ, όπως είχε αποκαλύψει και η επί 23 χρόνια σύντροφος του, Τζέρι Χολ, ήταν εθισμένος στο σεξ λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αντικαθιστούσε την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά με το σεξ και του ήταν αδύνατο να μην ικανοποιεί τον εαυτό του με άλλες γυναίκες». Όταν η Τζέρι Χολ τον έπεισε να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό για να αντιμετωπίσει τον εθισμό του ο Τζάγκερ κατέληξε να αποπλανεί την σεξοθεραπεύτρια.

Και δεν ήταν μόνο αυτό. Η προσωπική ζωή του διασημότερου sex symbols όλων των εποχών, ο οποίος αναδείχθηκε ως ορόσημο μια εποχής σεξουαλικής απελευθέρωσης και επανάστασης, περιελάμβανε χιλιάδες γυναίκες με τις οποίες είχε συνευρεθεί ερωτικά. «Ο Μικ Τζάγκερ φέρεται να έχει κοιμηθεί με περισσότερες από 4.000 γυναίκες κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής του καριέρας» αποκαλύπτει ο βιογράφος του, Κρις Άντερσεν, στο βιβλίο «Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger». Ο συγγραφέας δήλωσε στο Extra ότι, ανάμεσα στις πολυάριθμες κατακτήσεις του ροκ σταρ είναι η πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας, Κάρλα Μπρούνι, η Ντάριλ Χάνα, η Ούμα Θέρμαν, η Αντζελίνα Τζολί κ.α. Την τελευταία, ενώ ήταν σε ένα πάρτι, την παράτησε προκειμένου να φύγει από εκεί με την ηθοποιό Φάρα Φόσετ.

Στην λίστα με τους μεγάλους έρωτες του frontman των Rolling Stones βρίσκονται η τραγουδίστρια Μαριάν Φέιθφουλ, για χάρη της οποίας, ο Τζάγκερ είχε χωρίσει το μοντέλο Κρίσι Σρίμπτον το 1963. Πάντως και η Φέιθφουλ είχε την ίδια τύχη αφού ο Τζάγκερ κατέληξε να την απατάει με την Ανίτα Πάλενμπεργκ, μια Γερμανίδα μοντέλο και συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Performance». Το 1969 γνώρισε την Αμερικανίδα τραγουδίστρια/μοντέλο Μάρσα Χαντ, η οποία κίνησε το ενδιαφέρον του Τζάγκερ, λόγω της στάσης που κράτησε σε μια διαφημιστική φωτογράφιση για το single «Honkey Tonk Woman» των Stones (σύμφωνα με το Ιndependent αρνήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της ως πρότυπο για τις μαύρες γυναίκες). Με την Χαντ ο Τζάγκερ απέκτησε το πρώτο του παιδί το 1970.

Την χρονιά εκείνη, ο Μικ Τζάγκερ γνώρισε τη Μπιάνκα Περέζ Μορένα, μια φοιτήτρια πολιτικών επιστημών από τη Νικαράγουα, σε ένα πάρτι που έγινε μετά από μια συναυλία των Rolling Stones. Η γνωριμία τους ήταν άμεση και έντονη και ο έρωτας τους άρχισε από την πρώτη στιγμή. Παντρεύτηκαν το 1971 στο δημαρχείο του Saint-Tropez στη Γαλλία, με την Μπιάνκα, την ημέρα του γάμου, να αποχωρεί μόνη της από τη νυφική σουίτα, ενώ ο σύζυγός της διασκέδαζε ελεύθερος με φίλους στην γαμήλια δεξίωση στο Café des Arts. Τον Οκτώβριο του 1971 η Μπιάνκα γέννησε το παιδί τους, την Τζέιντ Σίνα Τζέζεμπελ Τζάγκερ και ο γάμος συνεχίστηκε μέχρι το 1979, οπότε και πήραν διαζύγιο.

Μια από τις μακροβιότερες σχέσεις του Μικ Τζάγκερ ήταν αυτή με την Τζέρι Χολ. Ξεκίνησε το 1977, παρόλο που ο ίδιος ήταν ακόμη παντρεμένος και η Τζέρι ήταν αρραβωνιασμένη με τον Μπράιαν Φέρι των Roxy Music. Ο Μικ γνώρισε την Τζέρι το 1976 και αργότερα την κάλεσε μαζί με τον Μπράιαν σε δείπνο στο σπίτι του. Η σχέση τους εξελίχθηκε σε έναν παράφορο έρωτα και κράτησε δεκαετίες, με την αγάπη τους να γίνεται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της ζωής και της καριέρας του. Μέχρι το διαζύγιό τους το 1999, το ζευγάρι είδε να μεγαλώνει η οικογένειά του κατά τέσσερα μέλη: την Ελίζαμπεθ Σκάρλετ (γεν. 1984), τον Τζέιμς Λίροι (γεν. 1985), την Τζώρτζια Μέι (γεν. 1992) και τον Γκάμπριελ Λουκ (γεν. 1997).

Με την Κάρλα Μπρούνι είχαν επίσης έναν εκρητικό, αλλά σύντομο, έρωτα. Πριν από τον γάμο της με τον Νικολά Σαρκοζί τον Φεβρουάριο του 2008 και ενώ ήταν ήδη ζευγάρι με τον Έρικ Κλάπτον, Τζάγκερ και Μπρούνι είχαν ερωτευτεί παράφωρα, με τον έρωτά τους να λήγει σύντομα. Το 2001, γνώρισε την Αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας Ελ Ρεν Σκοτ και ξεκίνησαν μια σχέση που κράτησε μέχρι την τραγική ημέρα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της, τον Μάρτιο του 2014. Λίγους μήνες αργότερα, σύναψε σχέση με την 44 χρόνια μικρότερή του Μέλανι Χάμρικ, με την οποία έφεραν στον κόσμο ένα γιο, τον Ντέβερο Οκτάβιαν Μπαζίλ Τζάγκερ, το 2016.

Εκτός από τις αναρίθμητες γυναίκες, κατά δήλωση της πρώην συζύγου του, έχει κοιμηθεί και με τον Ντέιβιντ Μπόουι. Τους είδε γυμνούς στο κρεβάτι όταν επέστρεψε στο σπίτι από ολιγοήμερη απουσία και παρά την αμηχανία της στιγμής, δεν δίστασε να τους ρωτήσει «εάν επιθυμούν μια κούπα καφέ»! Μάλιστα, στο βιβλίο «Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger», ο συγγραφέας Κρίστοφερ Άντερσεν ισχυρίζεται ότι μετά την πρώτη τους συνάντηση στα παρασκήνια συναυλίας του Μπόουι το 1973, με τους δύο άντρες να ερωτεύονται παθιασμένα ο ένας τον άλλον. Οι άνδρες μοιράζονταν συχνά το κρεβάτι τους και με άλλους, ωστόσο σύμφωνα με την τραγουδίστρια Άβα Τσέρι, η οποία τους είχε συνοδέψει αρκετές φορές στο κρεβάτι «είχαν πραγματικά σεξουαλική εμμονή ο ένας με τον άλλο».

Τα 10 κορυφαία τραγούδια των Rolling Stones

10. Angie (κυκλοφόρησε το 1973, στον δίσκο Goats Head Soup)

9 . Tumbling Dice (υπάρχει στο άλμπουμ Exile on Main St. του 1972)

8 . You Can’t Always Get What You Want (κυκλοφόρησε το 1969 με το άλμπουμ Let It Bleed)

7 . Can’t You Hear Me Knocking (συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ Sticky Fingers)

6 . ‘Jumpin’ Jack Flash (single 1968)

5 . Wild Horses (single 1971)

4 . (I Can’t Get No) Satisfaction (συμπεριλαμβάνεται στο άλμπου του 1965 Out of Our Heads)

3 . Paint It, Black (κυκλοφόρησε το 1966 στο άλμπουμ Aftermath)

2 . Sympathy for the Devil (κυκλοφόρησε το 1968 στο άλμπουμ Beggars Banquet)

1 . Gimme Shelter (περιέχεται στο άλμπουμ Let It Bleed του 1969)

Πρέπει να γνωρίζετε