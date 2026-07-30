Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε ένα εκατ. δολάρια στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»

Ένα απολαυστικό επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» προβλήθηκε στην Αμερική την Τετάρτη (29.07.2026), στο οποίο συμμετείχε ο Μπεν Άφλεκ.

Ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ ένωσε τις δυνάμεις του με τον Τζέιμι Ντινγκ, ο οποίος είναι υπάλληλος της πολιτειακής κυβέρνησης του Νιου Τζέρσεϊ και φοιτητής νομικής, ο οποίος κέρδισε 31 συνεχόμενα παιχνίδια στο τηλεπαιχνίδι «Jeopardy!». Ο Μπεν Άφλεκ και ο συμπαίκτης του κατάφεραν να κερδίσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο του ενός εκατομμυριού δολαρίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δίδυμο απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του Τζίμι Κίμελ και έφτασε μέχρι την τελική ερώτηση, η οποία ήταν «Σε μια ετήσια παράδοση της Ημέρας των Ευχαριστιών, ποιο από τα παρακάτω δεν έχει δοθεί ως όνομα σε γαλοπούλα που έχει “χάρη” από πρόεδρο των ΗΠΑ;». Οι τέσσερις πιθανές απαντήσεις ήταν «Peanut Butter & Jelly», «Tater & Tot», «Mac & Cheese» και «Spaghetti & Meatball».

Ο Μπεν Άφλεκ και ο Τζέιμι Ντινγκ έκαναν χρήση της βοήθειας του τηλεφώνου και κάλεσαν τον συνεργάτη του δεύτερου, Στίβεν Μόρισον, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να τους βοηθήσει. Τότε ο Τζίμι Κίμελ πρότεινε την απάντηση που θα έδινε ο ίδιος, η οποία ήταν το «Spaghetti & Meatball».

«Μπορώ να φανταστώ τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά ένα μεγάλο μπολ και να ρουφά μακαρόνια με κεφτεδάκια», είπε με χιούμορ ο παρουσιαστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι οι παίκτες εμπιστεύτηκαν την εκτίμηση του παρουσιαστή και «κλείδωσαν» τη συγκεκριμένη απάντηση, η οποία ήταν τελικά η σωστή.

Αμέσως μετά την αποκάλυψη ότι κέρδισαν το έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων οι δύο παίκτες σηκώθηκαν όρθιοι και αγκαλιάστηκαν ενθουσιασμένοι. Το Entertainment Tonight δημοσίευσε ένα βίντεο από τη στιγμή της νίκης των δύο αντρών.

Τα χρήματα θα διατεθούν στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Eastern Congo Initiative, την οποία ο Άφλεκ ίδρυσε μαζί με τη Γουίτνεϊ Γουίλιαμς το 2010, που στηρίζει τοπικές πρωτοβουλίες στο ανατολικό Κονγκό, ενισχύοντας την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, τις οικονομικές ευκαιρίες και την προώθηση της δικαιοσύνης.