Ο Μπεν Άφλεκ σπάει τη σιωπή του για το διαζύγιο με την Τζένιφερ Λόπεζ: «Δεν υπήρχε ούτε δράμα, ούτε σαπουνόπερα»

Για το διαζύγιο που πήρε με την Τζένιφερ Λόπεζ, μίλησε ο Μπεν Άφλεκ στη συνέντευξη που έδωσε στο βρετανικό περιοδιό GQ.

Ο Μπεν Άφλεκ αν και έδειξε μία άλλη πτυχή του εαυτού του μιλώντας με ευαισθησία για το διαζύγιο με την Τζένιφερ Λόπεζ, δεν έλυσε τις απορίες του κοινό σχετικά με τον λόγο που εν τέλει επέλεξαν για 2η φορά να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Όπως ξεκαθάρισε, δεν υπήρχε τίποτα το δραματικό στον χωρισμό τους και αυτή η απόφαση πάρθηκε από κοινού.

«Δεν υπήρξε σκάνδαλο, σαπουνόπερα ή κάποια μεγάλη ίντριγκα. Η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή απ’ όσο θα πίστευε κανείς. Η ιστορία αφορά απλά 2 ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους, όπως κάνουν όλοι».

Σχετικά με την αιτία του χωρισμού σχολίασε: «Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Δεν ήμασταν σαν ένα ζευγάρι σε θεραπευτική συνεδρία που λες “αυτός έχει αυτά τα ζητήματα, εκείνη έχει αυτά τα θέματα”».

Όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο γιατί δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες για τους λόγους του διαζυγίου, απάντησε πως κάτι τέτοιο θα τον έκανε να νιώσει ντροπή καθώς είναι πολύ κλειστός σαν άνθρωπος.

Σε άλλο σημείο μίλησε και για τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ «Greatest Love Story Never Told», το οποίο αφορούσε της σχέση των 2 καλλιτεχνών.

Όπως ξεκαθάρισε, η ταινία δεν αποτέλεσε η αιτία για να προκληθεί κάποιο πρόβλημα στη σχέση τους.

«Δεν μοιραζόμασταν πάντα την ίδια στάση απέναντι στη δημοσιότητα», δήλωσε.

Όταν μπαίνεις σε μια σχέση, ξέρεις με ποιον είσαι. Πρέπει να το αποδεχτείς από την αρχή», τόνισε.

Ben Affleck on his divorce: “I have nothing but respect. I guess there’s a tendency to look at breakups and want to identify root causes or something. But honestly, like I said, the truth is much more quotidian… there’s no scandal, no soap opera.” https://t.co/qnpWefwqqB pic.twitter.com/wXfOxb587j