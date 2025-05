Ο Μπραντ Πιτ ξύρισε το κεφάλι του και τράβηξε όλα τα βλέμματα

Ο Μπραντ Πιτ ξύρισε το κεφάλι του και απέδειξε ότι μακριά ή κοντά μαλλιά παραμένει από τους πιο σέξι άνδρες του Χόλιγουντ.

Ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε το νέο του λουκ στα μαλλιά την Πέμπτη, όταν εθεάθη να οδηγεί στο Λος Άντζελες. Αντί για τα πιο μακριά ατίθασα μαλλιά που έχει τον τελευταίο καιρό, ο Μπραντ Πιτ αποφάσισε να ξυρίσει το κεφάλι του, ενώ όπως φαίνεται και στην φωτογραφία έχει υιοθετήσει ένα πιο αξύριστο λουκ.

Ο 61χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είναι γνωστός για τις συχνές αλλαγές που κάνει στην εμφάνισή του, οι οποίες αντικατοπτρίζουν το στιλ της γυναίκας με την οποία είναι μαζί του.

Η πιο πρόσφατη εμφάνιση του Brad φαίνεται να ήταν στο Πάσχα, όταν έκανε την έκπληξη της ζωής της σε μια νεαρή θαυμάστρια που εργαζόταν στο drive-through των McDonald’s στη Νέα Ζηλανδία, σταματώντας στο παράθυρο.

Αν και η παραγγελία του πρωταγωνιστή του Tree Of Life δεν αποκαλύφθηκε, η νεαρή γυναίκα μοιράστηκε ένα διασκεδαστικό βίντεο, στο οποίο κατάφερε να τον κάνει να χαιρετήσει τον πατέρα της στην κάμερα.

A young fan had the chance to meet Hollywood star Brad Pitt as he went through a McDonald’s drive-thru. Pitt is currently in New Zealand filming his new movie ‘Heart of the Beast’. pic.twitter.com/ELTF9KCQL0