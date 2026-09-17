Η Αναστασία τραγούδησε στο Σύνταγμα και αποθεώθηκε από τον κόσμο – Τα γαρύφαλλα και το κέφι της τραγουδίστριας

Η Αναστασία πραγματοποίησε ζωντανή εμφάνιση στην Πλατεία Συντάγματος, ξεσηκώνοντας τον κόσμο που συγκεντρώθηκε για να την παρακολουθήσει. Η μουσική από το Σύνταγμα έφερε στο σημείο περισσότερο κόσμο από τα γύρω στενά, με την τραγουδίστρια να δίνει τον καλύτερο εαυτό της. Κάποιοι της έριχναν γαρύφαλλα και ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο το «θερμόμετρο» της διασκέδασης.

Η πλατεία στο Σύνταγμα γέμισε ασφυκτικά από κόσμο. Η Αναστασία έδειχνε να το απολαμβάνει. Η ίδια ευχαρίστησε θερμά τους θαυμαστές της μέσα από τα κοινωνικά της δίκτυα, χαρακτηρίζοντας τη βραδιά ως μια αξέχαστη εμπειρία.

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Η εμφάνιση της τραγουδίστριας στην Πλατεία Συντάγματος, έγινε το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Ερμήνευσε ζωντανά ορισμένες από τις επιτυχίες της όπως και άλλων καλλιτεχνών, με τους περαστικούς να στέκονται και να απολαμβάνουν το θέαμα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, αλλά και μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό «Ρυθμός 94,9», με τον οποίο συνεργάστηκε η Αναστασία για τη συγκεκριμένη ιδέα, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να ερμηνεύει κομμάτια της, μετατρέποντας για λίγο την πλατεία σε σκηνή νυχτερινού κέντρου.

Στο παρελθόν, η Αναστασία μίλησε για την πρωτιά του νέου της τραγουδιού “Σπάστε Τα” στο Spotify λέγοντας πως κάνει αυτό που αγαπάει και πως η επιτυχία εξαρτάται από τον κόσμο. Παράλληλα αποκάλυψε τότε, πως έχει επεκτείνει την επαγγελματική της δραστηριότητα αφού άνοιξε ένα μπέργκεράδικο στα Μέγαρα με το ευρηματικό όνομα «Κλεφτοκοτάδες»!