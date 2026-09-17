Στράτος Τζώρτζογλου: «Θαύμα μου έτυχε με τη μητέρα μου όταν ήταν έτοιμη να πεθάνει και συνέβη δύο φορές»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου σε μια άκρως εξομολογητική συνέντευξη στην Κατερίνα Λάσπα και την εκπομπή «Από θαύμα – Ιστορίες δεύτερης ζωής» στο OPEN. Ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για δύσκολες στιγμές της ζωής του, τις δοκιμασίες που αντιμετώπισε και τη δύναμη που χρειάστηκε για να κάνει μια νέα αρχή, μετά τον θάνατο της μητέρας του.

Όπως είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου: «Όταν έφυγε η μητέρα μου, έχασα τον σύντροφο της ζωής μου, δεν το πίστευα. Προσπαθούσα να μην βιώσω το πένθος, αυτό ήταν κακό από μεριάς μου γιατί με οδήγησε σε βαριά κατάθλιψη. Ένας παππούλης μου έσωσε τη ζωή, με έπαιρνε εκείνος τηλέφωνο μια φορά την εβδομάδα κι εγώ δεν είχα το κουράγιο να του εξομολογηθώ», δήλωσε αρχικά.

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Καθοριστικό ρόλο σε εκείνη την περίοδο έπαιξε και ο γιος του. Ο Αλκιβιάδης προσπάθησε να του μιλήσει με έναν τρόπο που ο ηθοποιός δεν ξέχασε. «Ο γιος μου είπε “σκέψου τι κληρονομιά θα αφήσεις. Θες να αφήσεις την εικόνα του δειλού που δραπετεύει από τη ζωή;”», αποκάλυψε.

Στη συνέχεια ο ηθοποιός περιέγραψε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τη συνάντησή του με τον πνευματικό του και την εξομολόγηση που ακολούθησε. «Πήγα στον παππού να με εξομολογήσει, αλλά δεν ήταν μια συνηθισμένη εξομολόγηση. Μου λέει “τώρα Στράτο θα υπομείνεις, θα σου φέρω τον Τίμιο Σταυρό”. Μου τον έβαλε στον κρόταφο και πήγε να σπάσει το κεφάλι μου, ήταν έκρηξη του Βεζούβιου. Μετά μου τον έβαλε στο στομάχι μου, πήγε να ξεκολλήσει η κοιλιά μου και ο παπάς μου έλεγε τα λόγια του Χριστού με πολλή αγάπη και καλοσύνη. Ένιωθα ένα κάψιμο, είχε Τίμιο Ξύλο μέσα».

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε όμως και για δύο περιστατικά που ο ίδιος θεωρεί θαύματα και τα οποία συνδέονται ξανά με τη μητέρα του. Όπως αποκάλυψε, σε μια περίοδο κατά την οποία εκείνη βρισκόταν στην εντατική και οι γιατροί προετοίμαζαν την οικογένεια για το χειρότερο, ο ίδιος κάλεσε δύο φίλους του ιερωμένους. «Θαύμα μου έτυχε με τη μάνα μου, ήταν έτοιμη να πεθάνει. Ο αρχίατρος μου είπε να πάρω τα ρούχα της, την έβλεπα στο κρεβάτι ακίνητη, ήταν στην εντατική. Φωνάζω δύο φίλους μου ιερωμένους, βλέπει τη μάνα μου, κάνει μια προσευχή και λέει “έχω την αίσθηση ότι η μάνα σου θα ζήσει”. Έρχεται και ο άλλος παπάς, έκανε ολόκληρη λειτουργία».

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Σύμφωνα με την αφήγησή του, κάποια στιγμή ο αρχίατρος πλησίασε και ζήτησε να φιλήσει τον σταυρό, ενώ ο δεύτερος ιερέας του είπε πως η μητέρα του θα ζήσει και πως έπρεπε να το αφήσει «στον Χριστούλη». «Φυσικά η μάνα μου έζησε», είπε ο ηθοποιός. Η ίδια κατάσταση, όπως περιέγραψε, επαναλήφθηκε αργότερα, λίγο πριν από τα εγκαίνια μιας εκκλησίας σε νησί. «Ξανασυμβαίνει πάλι, πριν γίνουν τα εγκαίνια της εκκλησίας σε ένα νησί, με πήραν τηλέφωνο “πάρε ό,τι έχεις, η μάνα σου πεθαίνει”. Μου λέει ο πατέρας “κάτσε μισή ωρίτσα, αν σε ξαναπάρουν τηλέφωνο φύγε”. Σε 20 λεπτά με πήραν από το νοσοκομείο και μου είπαν ότι συνήλθε».

Ο ηθοποιός μίλησε και για τη δική του αντίληψη σχετικά με τη σχέση της πίστης με την επιστήμη και την ψυχική υγεία, αναγνωρίζοντας τον ρόλο των ειδικών και των φαρμάκων, αλλά εξηγώντας ότι ο ίδιος ένιωσε πως χρειάστηκε και κάτι επιπλέον. «Καλή η επιστήμη, καλά τα φάρμακα, οι ψυχίατροι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά χρειάζεται η επέμβαση του Θεού. Άνθρωποι υποφέρουν για 30 χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.