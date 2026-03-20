Ο Νάιαλ Χόραν των One Direction έγραψε τραγούδι για τον Λίαμ Πέιν

Με τον χαμό του Λίαμ Πέιν, που έφυγε από τη ζωή στις 16 Οκτωβρίου του 2024, να συνεχίζει να συγκλονίζει τον κόσμο, ο φίλους του και πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction, στο οποίο τραγουδούσαν μαζί, Νάιαλ Χόραν, αποφάσισε να γράψει ένα τραγούδι προς τιμήν του στο επερχόμενο άλμπουμ του.

Σε συνέντευξή του Νάιαλ Χόραν, στο GQ Hype αποκάλυψε ότι ο νέος του δίσκος με τίτλο «Dinner Party», περιλαμβάνει το τραγούδι «End of an Era» το οποίο δημιούργησε καθώς βίωνε την απώλεια του Λίαμ Πέιν, που θεωρούταν από τους πιο κοντινούς του από τους One Direction.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιρλανδός καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως μετά την κηδεία «απομονώθηκε για λίγο» ώστε να πενθήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ενώ βλέποντας βίντεο και κοινές φωτογραφίες ένιωσε μία μίξη «νοσταλγίας με φόβο, λύπη και όλα τα συναισθήματα που φέρνει το πένθος».

«[Υπάρχουν] αναμνήσεις που μοιραζόμασταν μόνο οι δυο μας. Μπορεί να έχεις μια ομάδα και ανθρώπους γύρω σου διαρκώς, αλλά πάντα λέγαμε ότι αυτή την εμπειρία [της κοινής πορείας] την είχαμε μόνο εμείς, κανένας άλλος δεν μπορεί να την καταλάβει», συμπλήρωσε.

Ο συνθέτης Julian Bunetta, ο οποίος συνέγραψε το «End of an Era» με τον Χόραν παραδέχτηκε ότι χρειάστηκε να ξαναγράψουν το κομμάτι δύο με τρεις φορές για να αποτυπώσουν σωστά το συναίσθημα. «Συνεχίσαμε να δουλεύουμε πάνω στο τραγούδι μέχρι να νιώσουμε ότι ήταν σωστό. Το λατρεύω», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Θα ήταν εύκολο να μην γράψουμε για αυτό, επειδή είναι ένα θέμα δύσκολο και απαιτεί θάρρος. Γι’ αυτό και είμαι περήφανος για εκείνον».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πέιν έχασε τη ζωή του σε ηλικία 31 ετών, μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες, στις 16 Οκτωβρίου 2024. Ο Xόραν τον είχε συναντήσει λίγες μέρες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια μιας στάσης στην πόλη στο πλαίσιο της περιοδείας του. «Ήταν υπέροχα. Φαινόταν σε καλή κατάσταση, γελάσαμε πολύ και θυμηθήκαμε τα παλιά», θυμήθηκε ο τραγουδιστής, ο οποίος έμαθε για τον θάνατο του φίλου του ενώ έβλεπε τηλεόραση στο σπίτι του.

«Θυμάμαι να δέχομαι ένα μήνυμα και να αναρωτιέμαι: «Τι;». Δεν πίστευα ότι ήταν αλήθεια. Δεν περιμένεις να ακούσεις ότι έφυγε από τη ζωή κάποιος τόσο νέος, ειδικά κάποιος που μόλις είχες δει», συνέχισε.

Οι δυο τους υπήρξαν μέλη των One Direction από το 2010 έως το 2016, μαζί με τους Χάρι Στάιλς (Harry Styles), Λούις Τόμλινσον (Louis Tomlinson) και Ζέιν Μάλικ (Zayn Malik).

Το επερχόμενο άλμπουμ του τραγουδιστή ακολουθεί το «The Show» του 2023, ενώ το ομότιτλο single «Dinner Party» αφηγείται τη γνωριμία με τη σύντροφό του, Amelia «Mia» Woolley, με την οποία είναι μαζί πάνω από πέντε χρόνια, σύμφωνα με το People.