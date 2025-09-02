Ο Ντουέιν Τζόνσον αποθεώθηκε κι έβαλε τα κλάματα στο Φεστιβάλ Βενετίας για το «The Smashing Machine» – Τον χειροκροτούσαν για 15 λεπτά

Στιγμές συγκίνησης αλλά και αποθέωσης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας γνώρισε ο Ντουέιν Τζόνσον και οι υπόλοιποι συντελεστές του «The Smashing Machine» μετά το τέλος της προβολής της ταινίας. Ο 53χρονος ηθοποιός δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Σύμφωνα με το Variety, το κοινό χειροκροτούσε για σχεδόν 15 λεπτά όλους τους συντελεστές της ταινίας πυροδοτώντας τη συζήτηση για υποψηφιότητες στα επόμενα βραβεία Όσκαρ. Ο Τζόνσον, μάλιστα, «λύγισε» από την αποδοχή της ερμηνείας του.

Η ταινία την οποία σκηνοθέτησε ο Μπένι Σαφντί περιγράφει τη ζωή του πρώην ερασιτέχνη παλαιστή που έγινε μαχητής του ΜΜΑ, Μαρκ Κερ. Εκτός από τον Ντουέιν Τζόνσον, στην ταινία πρωταγωνιστεί και η Έμιλι Μπλαντ η οποία υποδύεται την σύζυγο του Μαρκ Κερ, Ντον Στέιπλς.

Dwayne Johnson cries during the 15-minute standing ovation for his new movie ‘THE SMASHING MACHINE’



Ο Κερ, μάλιστα, ήταν παρών στο Φεστιβάλ και αγκαλιάστηκε θερμά με τον Τζόνσον, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του.



Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον αποκάλυψε ότι είχε μια «έντονη επιθυμία» να κάνει ένα διαφορετικό είδος ταινίας, μετά από χρόνια που τον είχαν «κατατάξει» αποκλειστικά ως σταρ μπλοκμπάστερ. Ο 53χρονος ενδέχεται να λάβει την πρώτη υποψηφιότητα Όσκαρ της καριέρας του για τον ρόλο του στην ταινία «The Smashing Machine».

Ο Τζόνσον δήλωσε ότι η ερμηνεία του ως μαχητής UFC Μαρκ Κερ στην ταινία «σίγουρα άλλαξε τη ζωή μου», προσθέτοντας ότι η μεταμόρφωση αυτή ήταν κάτι που «είχα πραγματικά μεγάλη όρεξη να κάνω». Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους είπε: «Φοβόμουν να εμβαθύνω, να γίνω έντονος και αληθινός, μέχρι τώρα, μέχρι να έχω αυτή την ευκαιρία».

Ο Τζόνσον έγινε ευρέως γνωστός από τους ρόλους του σε υπερπαραγωγές όπως οι Jumanji, San Andreas, Black Adam, Moana, Baywatch και η σειρά ταινιών Fast & Furious.

Στην ταινία The Smashing Machine, σε σκηνοθεσία Μπένεϊ Σάφντι, ο Τζόνσον συναντά ξανά την συμπρωταγωνίστριά του από το Jungle Cruise, Έμιλι Μπλαντ, που υποδύεται τη φίλη του Κερ, Ντόουν Στέιπλς.

Όταν ρωτήθηκε για το πώς αποφάσισε να πάρει τον ρόλο, ο Τζόνσον εξήγησε: «Το ήθελα αυτό για πολύ καιρό. Στο Χόλιγουντ, όπως όλοι ξέρουμε, όλα περιστρέφονται γύρω από τα έσοδα στο ταμείο και κυνηγάς τα έσοδα αυτά» είπε και συνέχισε:

«Σε ωθούν σε μια γωνία και σε μια κατηγορία – Αυτός είναι ο δρόμος, αυτό κάνεις, αυτό θέλουν οι άνθρωποι να είσαι, αυτό θέλει και το Χόλιγουντ”. Και το κατάλαβα, έκανα αυτές τις ταινίες, μου άρεσαν, ήταν διασκεδαστικές, μερικές ήταν πολύ καλές και πήγαν καλά, άλλες όχι και τόσο!» είπε γελώντας.

«Αυτό που συνειδητοποίησα όμως είναι ότι είχα μια έντονη επιθυμία και μια φωνή μέσα μου που έλεγε: “Και αν υπάρχει κάτι παραπάνω; Και αν μπορώ;” Μερικές φορές είναι δύσκολο να ξέρεις τι μπορείς να καταφέρεις όταν σε έχουν περιορίσει σε ένα είδος. Είναι ακόμα πιο δύσκολο να πεις: “Μπορώ να το κάνω; Νιώθω ότι μπορώ”. Και μερικές φορές χρειάζεσαι ανθρώπους που αγαπάς και σέβεσαι να σου πουν: “Μπορείς”».

Ο Ντουέιν Τζόνσον, που είναι ευρέως γνωστίς και ως The Rock, αφού ήταν και επαγγελματίας παλαιστής, πρόσθεσε ότι δεν θεώρησε ότι με τον ρόλο αυτό «θα αποδείξω κάτι στο Χόλιγουντ, αλλά περισσότερο σε μένα».