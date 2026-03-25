Ο Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος» και το σχόλιο του Νίκου Συρίγου: Έχει παρατραβήξει το πράγμα

Ο Πασχάλης δέχτηκε εκ νέου ερώτηση για την πολύκροτη υπόθεση της απόκτησης παιδιού από εξωσυζυγική σχέση, αλλά και για το καυστικό σχόλιο που έκανε προ ημερών ο Νίκος Συρίγος, με αφορμή τη συνέντευξη του τραγουδιστή. Ο καλλιτέχνης δεν θέλησε να επεκταθεί το βράδυ της Τρίτης (24-03-2026). Αρκέστηκε να πει στον Δημήτρη Σιδηρόπουλο που τον συνάντησε με την κάμερα του «Happy Day» πως το όλο θέμα έχει παρατραβήξει.

Στο παρελθόν ο Πασχάλης είχε παραδεχτεί μια σύντομη εξωσυζυγική σχέση, χαρακτηρίζοντάς την ως «στιγμιαίο λάθος». Η φράση αυτή έμεινε στην ιστορία των ελληνικών media, με τον τραγουδιστή να εκφράζει σε δεύτερο χρόνο τη λύπη του, καθώς όπως είχε αναφέρει, η δημοσιότητα στιγμάτισε το παιδί. Μετά από μια μακρά δικαστική διαδικασία και τεστ DNA, ο τραγουδιστής αναγνώρισε όμως έσπευσε να τονίσει πως δεν του δόθηκε το δικαίωμα για επανεξέταση DNA.

«Μας επηρέασε αρνητικά η εξωσυζυγική συνεύρεση που είχα και μας βασανίζει ακόμα και τώρα. Σε λίγο – δεν ξέρω πόσο είναι – περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις» είχε πει προ ημερών ο Πασχάλης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «EQ» του Action24. «Από την πρώτη στιγμή εγώ ζητούσα μια διασταύρωση DNA που έγινε. Όσα δικαστήρια έγιναν για να επαναλάβουμε την εξέταση, κανείς δεν μας το έδωσε αυτό το δικαίωμα» είχε προσθέσει.

Επανέλαβε τότε πως «μόνο δικαστικά» έχει αναγνωρίσει το παιδί που προέκυψε από αυτή τη συνεύρεση. «Η δύναμή μου είναι ότι έχω μια οικογένεια πολύ κοντά μου. Η οικογένειά μου γνωρίζει τι συμβαίνει και με στηρίζει» ανέφερε ο τραγουδιστής.

Με αφορμή αυτές τις δηλώσεις, ο Νίκος Συρίγος είχε αναφέρει στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» πως: «Όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει παιδιά που δεν είναι δικά τους με αγάπη, το να λες ότι εγώ αναγνώρισα αυτό το παιδί μόνο δικαστικά και προφανώς να μην του έχεις δώσει την αγάπη που θέλει ένα παιδί, νομίζω ότι πρέπει να το κουβαλάς σαν σταυρό στους ώμους σου, να ντρέπεσαι γι’ αυτό και όλα τα άλλα που λέει ο κύριος Πασχάλης είναι για τα σκουπίδια».

Με αφορμή αυτό το σχόλιο, ο ρεπόρτερ του «Happy Day» πλησίασε τον Πασχάλη και εκείνος αντέδρασε: «Δεν μιλάω καθόλου για το θέμα γιατί έχει παρατραβήξει το πράγμα… άντε γιατί… Έχει παρατραβήξει το πράγμα αυτό, φτάνει».

Πασχάλης και Αλίκη Αρβανιτίδη παραμένου μαζί, συμπληρώνοντας πάνω από 56 χρόνια κοινής πορείας. Το θέμα της αναγνώρισης του παιδιού είναι κάτι που όπως φαίνεται συνεχίζει να τους απασχολεί.