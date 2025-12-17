Ο Rick Owens σταματάει τη χρήση γούνας ζώων στις συλλογές του μετά από εκστρατεία διαμαρτυρίας

Ο Rick Owens επιβεβαίωσε επίσημα ότι θα σταματήσει τη χρήση γούνας ζώων σε μελλοντικές συλλογές και προϊόντα. Η απόφαση, που ανακοινώθηκε από την εταιρεία του Αμερικανού σχεδιαστή μόδας στις 15 Δεκεμβρίου, έρχεται άμεσα ως απάντηση σε πρόσφατη εκστρατεία διαμαρτυρίας για τα δικαιώματα των ζώων.

Η αλλαγή πολιτικής ανακοινώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, στην ενότητα “Eco-Aware”. «Την τελευταία δεκαετία, μειώσαμε και τελικά σταματήσαμε την παραγωγή γούνας. Δεν θα ασχοληθούμε με την παραγωγή γούνας στο μέλλον» αναφέρεται.

Καταλυτική για την απόφαση ήταν πενθήμερη εκστρατεία διαμαρτυρίας με επικεφαλής τον Συνασπισμό για την Κατάργηση του Εμπορίου Γούνας (CAFT), η οποία ξεκίνησε στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο CAFT στόχευσε συγκεκριμένα στον Rick Owens λόγω της ιστορικά έντονης χρήσης γούνας ζώων από την εταιρεία σε είδη, όπως ρούχα και μπότες. Η καμπάνια περιελάμβανε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε βασικές τοποθεσίες του brand, συμπεριλαμβανομένου του χώρου της έκθεσης «Rust Never Sleeps» από την Rick Owens Furniture στο Λονδίνο και των καταστημάτων λιανικής πώλησης της Rick Owens στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη.

Η απόφαση της εταιρείας Owenscorp αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση του κλάδου προς πολιτικές απαλλαγμένες από γούνα.

Πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν η παγκόσμια απαγόρευση της γούνας από τον ομιλο Condé Nast σε όλες τις εκδόσεις του και η ανακοίνωση νωρίτερα αυτόν τον μήνα του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής ότι θα απαγορεύσει τη γούνα από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.