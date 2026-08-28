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Lifestyle

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς χάνει τα μαλλιά μου και σκέφτεται να βάλει περουκίνι

Ο 52χρονος τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι αισθάνεται ανασφάλεια με την εμφάνισή του
Ρόμπι Γουιλιαμς
Ρόμπι Γουιλιαμς / Ritzau Scanpix / Mikkel Berg Pedersen via REUTERS
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Ανήσυχος παρουσιάστηκε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, καθώς, όπως εξήγησε, χάνει τα μαλλιά του και μάλστα έχει φτάσει στο σημείο να σκέφτεται ότι πρέπει να βάλει περουκίνι.

Ο 52χρονος τραγουδιστής Ρόμπι Γουίλιαμς μίλησε στο podcast «The Steve Bracknall» και επισήμανε πως αισθάνεται ανασφάλεια και πίεση σχετικά με την εμφάνισή του, λόγω της παρουσίας του στη βιομηχανία του θεάματος.

«Χάνω τα μαλλιά μου, πλέον είναι όλα πούδρα και “σκαλωσιές”. Βλέπεις την πούδρα;», είπε ο Ρόμπι Γουίλιαμς στον παρουσιαστή του podcast Στιβ Μπράκναλ, με εκείνον να τον ρωτά: «Τι σε ανησυχεί σχετικά με τα μαλλιά σου; Μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς…».

Ο τραγουδιστής απάντησε: «Είμαι ποπ σταρ, αυτό κάνω για να ζήσω και υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις μια κάποια εμφάνιση και κάποια μαλλιά…».

«Ακούγεσαι πολύ ανήσυχος γι’ αυτό», σχολίασε τότε ο παρουσιαστής με τον ίδιο να απαντά:

«Είμαι, γιατί έχω βάλει πούδρα, γι’ αυτό φαίνονται καλά, αλλά η κατάσταση βαίνει προς το τέλος της. Και σκέφτομαι να βάλω ένα από αυτά τα συστήματα μαλλιών», δήλωσε ο Γουίλιαμς, κάνοντας λόγο για το περουκίνι.

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