Ο Ρόμπι Γουίλιαμς χάνει τα μαλλιά μου και σκέφτεται να βάλει περουκίνι

Ανήσυχος παρουσιάστηκε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, καθώς, όπως εξήγησε, χάνει τα μαλλιά του και μάλστα έχει φτάσει στο σημείο να σκέφτεται ότι πρέπει να βάλει περουκίνι.

Ο 52χρονος τραγουδιστής Ρόμπι Γουίλιαμς μίλησε στο podcast «The Steve Bracknall» και επισήμανε πως αισθάνεται ανασφάλεια και πίεση σχετικά με την εμφάνισή του, λόγω της παρουσίας του στη βιομηχανία του θεάματος.

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«Χάνω τα μαλλιά μου, πλέον είναι όλα πούδρα και “σκαλωσιές”. Βλέπεις την πούδρα;», είπε ο Ρόμπι Γουίλιαμς στον παρουσιαστή του podcast Στιβ Μπράκναλ, με εκείνον να τον ρωτά: «Τι σε ανησυχεί σχετικά με τα μαλλιά σου; Μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς…».

Ο τραγουδιστής απάντησε: «Είμαι ποπ σταρ, αυτό κάνω για να ζήσω και υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις μια κάποια εμφάνιση και κάποια μαλλιά…».

«Ακούγεσαι πολύ ανήσυχος γι’ αυτό», σχολίασε τότε ο παρουσιαστής με τον ίδιο να απαντά:

«Είμαι, γιατί έχω βάλει πούδρα, γι’ αυτό φαίνονται καλά, αλλά η κατάσταση βαίνει προς το τέλος της. Και σκέφτομαι να βάλω ένα από αυτά τα συστήματα μαλλιών», δήλωσε ο Γουίλιαμς, κάνοντας λόγο για το περουκίνι.