Ο Ροντ Στιούαρτ τα «πήρε στο κρανίο» με θεατή στη συναυλία του στην Αθήνα – «Χαλάς το σόου, φύγε από τη μέση»

Ο Ροντ Στιούαρτ εκνευρίστηκε με θεατή της συναυλίας που έδωσε στην Αθήνα. Ο διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης και πλέον σερ, ερμήνευε το κομμάτι «Do Ya Think I’m Sexy» όταν αντιλήφθηκε στο κοινό κάποιον να κρατά υψωμένο ένα πανό, κρύβοντας τη θέα στους υπόλοιπους.

Ο 80χρονος πια Ροντ Στιούαρτ σταμάτησε το τραγούδι, στράφηκε προς την πλευρά του θεατή και έκανε παρατήρηση με έντονο ύφος, ζητώντας να σταματήσει να εμποδίζει το κοινό να δει την παράσταση.

Ο εκρηκτικός Βρετανός καλλιτέχνης απευθύνθηκε με σκληρή γλώσσα, λέγοντας συγκεκριμένα: «Φύγε από τη γ@μ@μ@νη μέση. Χαλάς το σόου για όλους. Φύγε από τη μέση. Φύγε. Δεν σε χρειαζόμαστε εδώ».

Στη συνέχεια, έχοντας ηρεμήσει τόνισε σε κάποιον που είχε διαμαρτυρηθεί έντονα για το υψωμένο πανό: «Το μόνο που κάνει είναι να σηκώνει μια πινακίδα. Δεν σε ενοχλεί, έτσι δεν είναι, φίλε;».

O Ροντ Στιούαρτ εμφανίστηκε στις 13 Δεκεμβρίου στo TELEKOM CENTER ATHENS, στην πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα.

Πάντως, το μικρό παρατράγουδο δεν στάθηκε σε καμία περίπτωση ικανό να ανακόψει τον ενθουσιασμό των χιλιάδων θεατών του κλειστού γηπέδου.

Με μία καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από πέντε δεκαετίες, ο θρύλος της ροκ έχει πουλήσει πάνω από 250.000.000 άλμπουμ παγκοσμίως, αφήνοντας ανεξίτηλο σημάδι στη μουσική βιομηχανία.

Από τις πρώτες του μέρες με την Jeff Beck Group και τους The Faces μέχρι τις σόλο επιτυχίες του, έχει δημιουργήσει διαχρονικούς ύμνους όπως το αξεπέραστο «Maggie May», «You Wear It Well», «Sailing», «Tonight’s The Night», «Hot Legs», «Da Ya Think I’m Sexy», «Forever Young» και «Rhythm of My Heart».