Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς – Η συγκινητική ανάρτηση

Λίγο πριν φύγει το 2025, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο εκλεκτός της καρδιάς της Σάκης Κατσούλης, έκαναν μια ανακοίνωση «βόμβα» στα social media.

Το ερωτευμένο ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας, αφού πλέον περιμένει το πρώτο του παιδάκι. Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης μοιράστηκαν ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram ενημερώνοντας τους followers τους για το χαρμόσυνο νέο.

Στο βίντεο, φαίνεται η Μαριαλένα Ρουμελιώτη να κρατά την εμφανώς φουσκωμένη κοιλίτσα της, και να δείχνει το θετικό τεστ εγκυμοσύνης όταν έμαθε ότι θα γίνει για πρώτη φορά μανούλα.

Σε άλλο πλάνο φαίνεται ο Σάκης Κατσούλης να δένει τα κορδόνια των παπουτσιών της αγαπημένης του, η οποία αποφεύγει να σκύψει λόγω της εγκυμοσύνης.

«Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει», έγραψε το ζευγάρι στην λεζάντα της κοινής τους ανάρτησης.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είναι μαζί αρκετά χρόνια. Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγιναν ευρέως γνωστοί μέσω της συμμετοχής του «Survivor» του 2021. Παρόλο που οι δυο τους μπήκαν ξεχωριστά στο ριάλιτι επιβίωσης, ο έρωτας που υπήρχε ανάμεσα τους, αφού ήταν πρώην ζευγάρι ξαναφούντωσε και από τότε είναι και πάλι μαζί. Μάλιστα, το love story τους θα έχει happy end, καθώς πριν από μερικές ώρες ο επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

Η προστασία γάμου έγινε τον περασμένο Ιούλιο στη Σκύρο ενώ το πανέμορφο σκηνικό με την κόκκινη καρδιά στήθηκε μπροστά από το υπέροχο εκκλησάκι του Αγίου Νικόλα που είναι κρυμμένο μέσα στο βράχο.