Ο σεναριογράφος Μάικλ Σουρ απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ

Ο σεναριογράφος τηλεοπτικών σειρών Μάικλ Σουρ απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.

Ο Αμερικανός σεναριογράφος, Μάικλ Σουρ, παραγωγός και σκηνοθέτης τιμήθηκε με το 2.812ο αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες στις 21 Μαΐου.

Τον Μάικλ Σουρ συνόδευσαν στην τελετή αποκαλυπτηρίων του αστεριού οι ηθοποιοί Τεντ Ντάνσον και Έιμι Πόλερ και η οικογένειά του.

Ο Σουρ είναι περισσότερο γνωστός για το έργο του στις σειρές “Parks and Recreation”, “The Good Place”, “A Man on the Inside”, “Brooklyn Nine-Nine” και “The Office”.

«Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ έχει την τιμή να καλωσορίσει τον δημιουργό και σεναριογράφο Μάικλ Σουρ στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ» δήλωσε η Άνα Μαρτίνεζ, παραγωγός της Λεωφόρου της Δόξας για το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ.

«Η εξαιρετική συμβολή του Μάικλ στην τηλεόραση του έχει χαρίσει μια άξια θέση ανάμεσα στα αστέρια στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ. Η δημιουργική του ιδιοφυΐα συνεχίζει να εμπνέει και να ψυχαγωγεί κοινό σε όλο τον κόσμο» τόνισε.

Η πορεία του Σουρ στο Χόλιγουντ άρχισε στη σειρά “The Office” του NBC, όπου πέρασε τέσσερα χρόνια ως σεναριογράφος, παραγωγός και ηθοποιός. Πριν από αυτό, ξεκίνησε την τηλεοπτική του καριέρα ως σεναριογράφος το 1998 στο “Saturday Night Live”, όπου πέρασε επτά σεζόν, συμπεριλαμβανομένων τριών ως παραγωγός του Weekend Update με την Τίνα Φέι και τον Τζίμι Φάλον.