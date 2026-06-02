Ο Σωκράτης Αλαφούζος έκλεισε 10 χρόνια στην Αμερική – Είναι καθηγητής στο Dodge College of Film and Media Arts

Ο Σωκράτης Αλαφούζος αποφάσισε πριν από 10 χρόνια να αλλάξει για πάντα τη ζωή του, αφήνοντας πίσω του την Ελλάδα και την καριέρα του στην τέχνη της υποκριτικής εδώ και αναζητώντας νέες εμπειρίες και ευκαιρίες στην Αμερική.

Τη Δευτέρα (01.06.2026) ο γνωστός ηθοποιός, με αφορμή τα 10 χρόνια που έκλεισε στην Αμερική, αποφάσισε να κάνει δημοσίως, μέσω του Instagram, τον απολογισμό του. Ο Σωκράτης Αλαφούζος περιέγραψε τα όσα έχει καταφέρει, τονίζοντας ότι πλέον είναι καθηγητής πανεπιστημίου.

«Φέτος κλείνω 10 χρόνια στην Αμερική. Ακριβώς 10 χρόνια. Και η επίσημη είσοδός μου ήταν για το Los Angeles Greek Film Festival που γινόταν στο Egyptian Theater, όπως φέτος. Και το φεστιβάλ κλείνει τα 20 του χρόνια αυτή τη χρονιά.

Δεν ήταν ένα εύκολο ταξίδι για μένα, μια εύκολη απόφαση. Έφυγα από μια χώρα χρεοκοπημένη που το να έχεις αξιοπρέπεια, ειδικά μετά από μια καριέρα πάνω από 25 – 30 χρόνια, ήταν δύσκολο. Αποφάσισα να ξαναβγώ λίγο στο άγνωστο. Να δοκιμαστώ. Φυσικά το ταξίδι δεν ήταν από την αρχή ιδανικό ή εύκολο. Όμως, αυτά τα 10 χρόνια έχω καταφέρει πράγματα που δεν φανταζόμουν. Μεταξύ άλλων αναγορεύτηκα Presidential Fellow στο Chapman University.

Τα τελευταία τρία χρόνια συνέχισα μετά ως λέκτορας και τα τελευταία τρία χρόνια διδάσκω στο Dodge College of Film and Media Arts, που είναι το Νο4 κινηματογραφικό σχολείο της Αμερικής. Συμμετείχα σε δύο αμερικάνικες σειρές. Σκηνοθέτησα δύο θεατρικές παραστάσεις. Έκανα ένα ντοκιμαντέρ, σχετικά πρόσφατα και – ίσως το πιο σημαντικό – άνοιξα τον δρόμο για την κόρη μου, η οποία φέτος θα αποφοιτήσει από το University of California San Diego. Και μάλιστα είμαι πολύ περήφανος που έγινε δεκτή και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκεί.

Το μοιράζομαι αυτό γιατί το να βγεις στο άγνωστο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλές φορές απαραίτητο. Όταν βγεις στο άγνωστο δοκιμάζεις εμπειρίες, δοκιμάζεις τις δυνάμεις σου μάλλον. Ανακαλύπτεις δυνάμεις, ανακαλύπτεις ταλέντα που ίσως δεν ήξερες ότι είχες. Και καταφέρνεις πράγματα που πιθανώς ξεπερνούν κάποιους στόχους. Αυτά τα ολίγα. Βγείτε στο άγνωστο, δοκιμαστείτε, τολμήστε. Σας φιλώ», είπε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.