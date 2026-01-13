Ο Σον Πεν άναψε τσιγάρο μέσα στο Beverly Hilton στις Χρυσές Σφαίρες

Ο Σον Πεν εθεάθη να καπνίζει τσιγάρο στο τραπέζι του, μέσα στην αίθουσα της τελετής για τις Χρυσές Σφαίρες στο Beverly Hilton. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από τις κάμερες και διαδόθηκε αστραπιαία στα social media, προκαλώντας έκπληξη – και αρκετά ειρωνικά σχόλια.

Ο Σον Πεν βρισκόταν μεταξύ των καλεσμένων στις «Χρυσές Σφαίρες», στο ιστορικό Beverly Hilton του Λος Άντζελες, ως υποψήφιος για την ταινία του «One Battle After Another». Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος δεν κέρδισε το βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου, το οποίο κατέληξε στον Στέλαν Σκάρσγκαρντ για την ερμηνεία του στο Sentimental Value.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία που διέρρευσε στα social media, δείχνει τον αστέρα του Χόλιγουντ να καπνίζει σε εσωτερικό χώρο, ενώ καθόταν σε ένα τραπέζι στο οποίο βρισκόταν, μεταξύ άλλων, και ο συμπρωταγωνιστής του Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal Μπεν Φριτς ανάρτησε σχετική φωτογραφία γράφοντας «αυτό δεν μπορεί να είναι νόμιμο», ενώ το περιστατικό σχολιάστηκε και από το Vanity Fair, με παρευρισκόμενο σκηνοθέτη να λέει ότι ο Πεν «άναψε κανονικά τσιγάρο μέσα στην αίθουσα», την ώρα που άλλοι αναζητούσαν έξοδο για να καπνίσουν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cigfluencers (@cigfluencers)

Το στιγμιότυπο έφτασε μέχρι και στο Instagram account @cigfluencers, με λεζάντα «Sean Penn smoking INSIDE the Golden Globes venue!?», ενώ η ηθοποιός Χάνα Άινμπιντερ σχολίασε χαρακτηριστικά: «το είδα με τα μάτια μου».



