Ο Σπάικ Φιρν στο πλευρό της Ρενέ Ζελβέγκερ για το θρίλερ του Ντέιβιντ Γέιτς «Phantom Son»

Ο διάσημος Βρετανός σταρ των «Alien: Romulus» και «Ella McCay», Σπάικ Φιρν (Spike Fearn), θα συμπρωταγωνιστήσει με τη δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Ρενέ Ζελβέγκερ (Renée Zellweger) στο ψυχολογικό θρίλερ «Phantom Son» του Ντέιβιντ Γέιτς (David Yates).

Η ταινία ακολουθεί τον Ronnie (Φιρν), «έναν νεαρό φυγά που αγωνίζεται να επιβιώσει και βρίσκει καταφύγιο στην Audrey (Ρενέ Ζελβέγκερ), μία μοναχική γυναίκα, της οποίας ο γιος είχε απαχθεί πριν από είκοσι χρόνια. Καθώς η Audrey πείθεται ότι ο Ronnie είναι στην πραγματικότητα το χαμένο της παιδί, αναπτύσσεται ένα διεστραμμένο παιχνίδι γάτας-ποντικιού, που θολώνει τα όρια μεταξύ εξαπάτησης και αυταπάτης».

Το υπόλοιπο κάστινγκ είναι σε εξέλιξη ενώ τα γυρίσματα έχουν οριστεί να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2026. Τα παγκόσμια δικαιώματα της ταινίας συν-εκπροσωπούνται από τις εταιρείες AGC International και CAA Media Finance.

Το πρότζεκτ ξεκίνησε και αναπτύχθηκε από την Ζελβέγκερ και την παραγωγό Καρμέλα Καζινέλι (Carmella Casinelli) για λογαριασμό της Big Picture Co. Η AGC Studios του Στιούαρτ Φορντ (Stuart Ford) θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου την ταινία ενώ θα βρίσκεται και στην παραγωγή. Το πρωτότυπο σενάριο είναι του Ίαν Σκοτ Μακάλοου (Ian Scott McCullough).

Ο ανερχόμενος σταρ έκανε αισθητή την παρουσία του στην ταινία «Alien: Romulus» του Φέντε ‘Αλβαρες (Fede Alvarez), στη σειρά «Tell Me Everything» του ITV/HBO Max και στο βραβευμένο στις Κάννες φιλμ, «Aftersun».

Πριν από λίγες ημέρες έκανε πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες η δραματική κωμωδία «Ella McCay» όπου πρωταγωνιστεί στο πλευρό των Έμα Μάκεϊ (Emma Mackey), Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) και Γούντι Χάρελσον (Woody Harrelson). Πρόσφατα ο Φιρν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «Sweetsick» σε σκηνοθεσία ‘Αλις Μπερτς (Alice Birch) με την Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett) και του «4 Kids Walk Into A Bank με τους Λίαμ Νίσον (Liam Neeson), Τάλια Ράιντερ (Talia Ryder) και Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ (Jack Dylan Grazer). Στη συνέχεια θα ενώσει τις δυνάμεις του με την Ανγκάρι Ράις (Angourie Rice) για την ρομαντική κωμωδία «Finding Emily» της Working Title, όπως αναφέρει το Deadline.