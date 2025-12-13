Ο Σπύρος Μαρτίκας «έφτιαξε» φωτογραφίες με τον Παντελή Παντελίδη μέσω AI, προκαλώντας την οργή του Πέτρου Κωστόπουλου

Μία απρόσμενη κίνηση που έκανε ο Σπύρος Μαρτίκας προκάλεσε την οργή του Πέτρου Κωστόπουλου. Ο πρώην παίκτης του «Survivor» «έφτιαξε» και δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες, στις οποίες πόζαρε χαμογελαστός δίπλα στον Παντελή Παντελίδη, τον οποίο θαύμαζε μεν αλλά δεν είχε γνωρίσει ποτέ…

Η ανάρτηση αυτή έγινε στο προφίλ του Σπύρου Μαρτίκα το βράδυ της Παρασκευής (12.12.2025) και η είδηση μεταδόθηκε στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη το πρωί του Σαββάτου. Μόλις ο Πέτρος Κωστόπουλος είδε τους φαρμακοποιό δίπλα στον Παντελή Παντελίδη ξέσπασε, αναφέροντας ότι αυτό που έκανε ήταν «κατάπτυστο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ το είδα και έπαθα σοκ, μου σηκώθηκε η τρίχα. Έκανα ζουμ στη φωτογραφία και είπα “δεν μπορεί να βλέπω αυτό το πράγμα”», σχολίασε αρχικά για την ανάρτηση η Ελένη Τσολάκη.

«Πάει καλά; Αυτό είναι κατάπτυστο. Από που και ως που οικειοποιείται τη φωτογραφία του ανθρώπου; Βλέπω να κυνηγάει τη δημοσιότητα με οποιονδήποτε τρόπο, αρνητικό, στραβό, ανάποδο. Αυτό είναι πρόβλημα, είναι βαρεμένος. Είναι θλιβερό», είπε αμέσως μετά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Σπύρου Μαρτίκα

«Κάποιοι δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Κάποιοι γράφουν ιστορία γιατί ο Θεός τους επέλεξε. Κι εσύ, Παντελή, ήσουν ένας από αυτούς. Σε λάτρεψα!

Ήσουν η φωνή που έσπαγε κόκκαλα, η ψυχή που μιλούσε αληθινά, που κατάφερε να συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Ένας αδικοχαμένος καλλιτέχνης που δεν πρόλαβε, αλλά άφησε πίσω του κάτι μεγαλύτερο από ζωή: μνήμη, συναίσθημα, αλήθεια. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.

Έμεινες ανεξίτηλος στη μνήμη όλων μας. Σε λάτρεψε το πανελλήνιο, γιατί τραγουδούσες αυτά που φοβόμασταν να πούμε. Γιατί ήσουν ακατέργαστος, αληθινός, φωτιά και πληγή μαζί. Γιατί κάθε σου τραγούδι ήταν μια εξομολόγηση – κι εμείς, όλοι εμείς, νιώθαμε ότι μας μιλούσες προσωπικά.

Ο Παντελής δεν “έφυγε”. Ο Παντελής έγινε κομμάτι μας. Μια φωνή που γυρίζει τον χρόνο πίσω, μια θύμηση που μας τρυπάει την καρδιά, μια παρουσία που δεν χωρά σε λήθη. Κι εγώ σήμερα ανεβάζω αυτές τις φωτογραφίες όχι για να θυμηθούμε…αλλά για να θυμίσουμε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν χάνονται. Ζουν μέσα από όσα άφησαν. Και εσύ, Παντελή, άφησες τα πάντα. Αθάνατος.

Οι φωτογραφίες είναι προϊόν AI», έγραψε στο Instagram ο Σπύρος Μαρτίκας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΤΙΚΑΣ (@spirosmartikas)

«Δεν έχω γνωρίσει τον Παντελή Παντελίδη, ήμουν όμως λάτρης του και νομίζω ότι τον λάτρεψε όλος ο κόσμος. Πολλοί με ρωτάνε γιατί τώρα και όχι τότε. Γιατί τώρα ξεδιπλώθηκε όλο το πάζλ που έλειπε στην υπόθεση αυτή και τώρα ήρθε και κούμπωσε ο πρωταγωνιστικός ρόλος του συγκεκριμένου υπαρχηγού», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Σπύρος Μαρτίκας για τον Παντελή Παντελίδη.